'Насилие и убийства становятся обыденностью': в сети рассказали, как Россия зомбирует украинских детей, навязывая новые 'стандарты'

Российские захватчики продолжают навязывать кремлевскую пропаганду детям на временно оккупированных территориях Украины. В Скадовске Херсонской области россияне заставляют детей воспринимать агрессию как норму.

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Сами же россияне называют свои действия "патриотическим воспитанием" и сохранением "памяти о подвигах" российских оккупантов. Своими пропагандистскими мероприятиями захватчики хвастаются в социальных сетях.

Военная пропаганда для воспитанников скадовских школ и детских садов стала нормой после оккупации. Захватчики заставляют несовершеннолетних писать письма путинским военным, а также навязывают "ценности русского мира".

"Под жестким контролем власти детям навязывается искаженное восприятие реальности, где насилие и убийства становятся обыденностью. Эти действия формируют у них опасные установки, заставляя воспринимать агрессию как норму. Дети должны расти в атмосфере любви и поддержки, а не в мире военной пропаганды", – пишут украинцы о действиях россиян на оккупированных территориях.

Кроме того, захватчики организовывают школьникам "экскурсии" в МЧС и проводят уроки, "посвященные профилактике экстремизма и терроризма".

Напомним, украинцев предупредили о подготовке страной-агрессором Россией очередной провокации. В этот раз дезинформация может быть нацелена на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Ранее сообщалось, что россияне во временно оккупированном Скадовске Херсонской области провели новую волну обысков. У горожан оккупанты проверяли ноутбуки и телефоны, выискивая подписки на проукраинские Telegram-каналы.

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