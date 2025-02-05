В Скадовске оккупанты проводят очередные обыски: появились подробности

Россияне во временно оккупированном Скадовске Херсонской области начали новую волну обысков. У горожан оккупанты проверяют ноутбуки и телефоны, выискивая подписки на проукраинские Telegram-каналы.

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Так россияне пытаются отыскать украинцев, снимающих российские триколоры из админзданий в Скадовске. Об этом сообщили в движении "Желтая Лента".

"Активисты движения "Желтая Лента" сообщат о новой волне обысков в Скадовске — проверяют ноутбуки и телефоны, ищут подписки на проукраинские телеграмм каналы. В этот раз оккупанты ищут тех, кто снимает российские флаги с админзданий в городе. Просим всех быть максимально бдительными и предупредить близких!" – обратились к украинцам в оккупации в "Желтой Ленте".

Также активисты движения сопротивления призвали соотечественников, имеющих больше информации об этих обысках и других преступлениях российских захватчиков, сообщать об этом в чат-бот "Очі": http://t.me/eyes_ua_bot.

Напомним, ранее в "Желтой Ленте" рассказали, кого оккупанты принудительно забирают в свои ряды на Херсонщине. В первую очередь россияне выискивают сирот, одиноких и детей родителей с инвалидностью, ведь за них некому вступиться. Также в ряды армии РФ мобилизуют парней, чьи родители находятся в больницах с онкологическими заболеваниями или другими серьезными проблемами со здоровьем.

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