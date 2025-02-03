'Насилие в отношении военнослужащих – недопустимо': Сырский отреагировал на инциденты с ТЦК

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о недопустимости насилия в отношении военнослужащих Территориальных центров комплектования. Он рассчитывает на расследование преступлений и наказание виновных.

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За короткий промежуток времени в разных областях страны произошло уже три позорных акта насилия, в которых пострадали военнослужащие. Об этом генерал написал в Telegram-канале.

В частности, на Полтавщине во время исполнения воинского долга от рук убийцы погиб военный, который проходил службу в ТЦК и СП. В Ривне военнослужащие ВСУ получили ранения в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства в здании ТЦК. Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.

Ныне один из пострадавших в Ривне находится в тяжелом состоянии. Состояние военнослужащего, раненого в Павлограде – стабильное, ранения легкие.

"Насилие в отношении военнослужащих – недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание", – заявил Сырский.

Он подчеркнул, что ВСУ делают все возможное, чтобы защитить наше государство и украинский народ, а в условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации.

По его словам, они делают все, чтобы во время мобилизационных мер не допускать случаи нарушения прав человека. Сухопутные войска пытаются справляться с существующими проблемами в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК.

"Впрочем, общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим. Благодарен всем, кто поддерживает Вооруженные силы Украины, и каждому, кто чтит украинских воинов. Слава Украине!" – отметил командующий ВСУ.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый осудил случаи нападений и убийств военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он назвал это "красной линией, которую нельзя пересекать".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко выразил убеждение, что инциденты с ТЦК курируют российские спецслужбы. Он напомнил, что большие усилия по подрыву мобилизации и вливанию в медийную часть страна-агрессор вкладывает с 2024 года.

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