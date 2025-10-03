Настигла расплата: украинские военные ликвидировали оккупанта, который украл продукты у пожилой женщины. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать оккупантов. На этот раз ликвидировали оккупанта, который украл продукты у пожилой женщины.

Видео было опубликовано бойцами 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. Отмечается, что ликвидация оккупанта состоялась на Лиманском направлении (Донецкая область).

"Очередное преступление россиян. Расплата мгновенно настигла оккупанта! После недавнего случая жестокого убийства гражданской семьи и похищения несовершеннолетней в Шандриголовом 66 ОМБр им. князя М. Храброго фиксирует очередное преступление российских оккупантов", – говорится в сообщении военных.

В частности, в населенном пункте Новое россиянин ворвался в помещение гражданской пожилой женщины и похитил у нее продукты. Заметив над собой дрон, оккупант начал убегать и привел разведку к укрытию своих приспешников.

"Успешная отработка огневых средств батальона беспилотных систем MARA совместно со смежниками не оставили российским грабителям никаких шансов. 66 ОМБр призывает жителей прилегающих к зоне боевых действий регионов эвакуироваться! Это поможет уберечься от российских оккупантов", – резюмировали украинские военные.

Ранее сообщалось, что российские захватчики похитили флюорографическое оборудование из оккупированного Энергодара Запорожской области. Эта техника осталась лишь в отдельных медучреждениях, тогда как в других больницах россияне советуют сотрудникам определяли заболевания "на слух".

Как ранее писал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия планирует обучать детей из Китая на оккупированных украинских территориях. Школу на 300 мест могут возвести в одном из районов захваченной врагом Луганщины. И останавливаться на этом китайцы с россиянами не собираются – они хотят создать там целый учебный анклав, где дети из КНР будут завершать получение среднего образования по стандартам РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!