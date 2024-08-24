'Настоящая независимость дается не легко': Олещук поздравил украинцев с праздником и показал авиабомбу с особой надписью. Фото

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обратился к украинцам в День Независимости. Генерал-лейтенант заявил, что настоящая независимость дается не легко.

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Олещук подчеркнул, что в мировой истории немало примеров, как порабощенные народы борются за стремление жить свободно. Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, украинский народ сотни лет с оружием в руках всегда дает бой империям, посягающим на нашу святую землю. Также он отметил, что сейчас только от украинцев зависит, какая страна достанется детям и внукам.

"Независимость – это свобода, это право выбора, это культурные ценности, это право жить в своем доме на своей земле. Истинная независимость дается не легко. В мировой истории немало примеров, как порабощенные народы борются за извечное стремление жить свободно! Украинский народ всегда дает бой империям, посягающим на нашу святую землю. Сотни лет с оружием в руках, с горячим сердцем! Даем бой и в эти минуты, и сейчас мы не сами. Нашу борьбу за независимость поддерживает весь цивилизованный мир, но только от нас зависит, какую Украину оставим детям и внукам", – написал Олещук.

Также генерал-лейтенант показал фото авиабомбы, которая полетит по российским оккупантам, пытающихся отнять независимость нашей страны.

"Сегодня эта французская авиабомба от моего имени в который раз полетит на головы оккупантов. Улетит за наше будущее, за нашу землю, за нашу свободу – за независимость!", – отметил Олещук.

Напомним, президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем Независимости. Американский лидер заверил, что наша страна останется свободной.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Нацполиции предупредили о высокой вероятности задачи страной-агрессором многочисленных ракетных обстрелов по территории Украины в День Независимости Украины. Все подразделения ведомства готовы к обеспечению мер усиленной безопасности в условиях военного положения

– Согласно опросу КМИС, независимость Украины по состоянию на 2024 год поддерживает абсолютное большинство украинцев. Количество наших соотечественников, тяготеющих к объединению с Россией, сократилось до рекордно минимальных показателей и не достигает половины процента.