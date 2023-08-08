'Настоящий героизм заметен не сразу': Зеленский торжественно поздравил воинов Войск связи и кибербезопасности Украины. Видео

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов-связистов с Днем войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины и вручил им государственные награды. Глава государства подчеркнул, что каждый успех на поле боя всегда включает в себя вклад воинов этого подразделения армии.

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"Когда связь есть, когда связь качественная, это часто воспринимается как данность. Но на самом деле за этим всегда – профессионализм и добросовестность конкретного воина. Очень часто – настоящий героизм, заметный не сразу, но сразу ощутимо, когда такого героизма не хватает в бою", – говорится в сообщении Зеленского в официальном Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Президент также выразил благодарность всем воинам Войск связи и кибербезопасности и отметил, что в Силах обороны служат более 65 тыс. таких военнослужащих.

"И помним, что каждый успех боевых бригад и других подразделений, каждая победа над российскими оккупантами всегда включает в себя личный успех и личную победу конкретных воинов-связистов, работающих именно для этих бригад и побед, обеспечивая их качественной связью. Спасибо за это! Слава всем нашим воинам-связистам! Слава всем, кто сражается ради Украины!" – заявил глава государства.

Зеленский также вручил награды воинам. 24 военнослужащих были отмечены орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденами "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, орденом Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине", сообщили в Офисе президента.

День войск связи в Украине ежегодно отмечают 8 августа. Праздник был установлен согласно указу №154/2000 президента Леонида Кучмы от 1 февраля 2000 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Залужный, Наев и Сырский также поздравили воинов-связистов. Главнокомандующий ВСУ отметил, что войска связи и кибербезопасности ежедневно выполняют критически важную функцию – обеспечивают надежный и достоверный обмен информацией.

– Британия даст Украине 20 млн долларов на усиление кибербезопасности. Лондон расширит свою программу, чтобы улучшить киберзащиту нашего государства во время контрнаступления ВСУ.

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