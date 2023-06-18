Британия даст Украине $20 млн на усиление кибербезопасности

Великая Британия выделит Украине $20,5 млн на усиление кибербезопасности. Страна расширит свою программу, чтобы улучшить киберзащиту нашего государства в начале контрнаступления ВСУ.

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Об этом сообщает Reuters. В воскресенье, 18 июня, соответствующее заявлении сделало британское правительство. При этом есть возможность получения еще 10 млн долларов от международных союзников.

В Лондоне заявили, что пакет дополняет объявленную помощь в прошлом году и лучше вооружит Украину для защиты своей критически важной национальной инфраструктуры от разрушительных атак России, в то время, когда Киев проводит контрнаступление.

"Ужасные атаки России на Украину не ограничиваются их варварским вторжением на территорию, но также включают в себя отвратительные попытки атаковать их киберинфраструктуру, которая предоставляет жизненно важные услуги, от банковских услуг до поставок энергии, невинному украинскому народу", – заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

По его словам, это финансирование имеет решающее значение для прекращения нападений, укрепления киберзащиты Украины и повышения способности страны обнаруживать и отключать вредоносные программы, нацеленные на них.

Кроме того, отмечается, что на следующей неделе Сунак попросит бизнес увеличить свои инвестиции в Украине на конференции, чтобы помочь восстановить экономику страны после вторжения России.

Как сообщал OBOZREVATEL, для победы Украины Британия продолжит предоставлять украинской армии бронетехнику и боеприпасы, а также обучать украинских солдат. Также ранее стало известно о намерениях Британии передать Украине сотни ударных дронов с дальностью полета свыше 200 км. Об этом в ожидании приезда Зеленского заявили в британском правительстве. О новой помощи объявит премьер-министр.