Настоящий потенциал раскрывается в умелых руках экипажа: в ВСУ показали, как выжимают максимум из имеющейся техники. Видео

Бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Вооруженных сил Украины показали, как выжимают максимум из имеющейся военной техники. По словам защитников, даже бронемашины "в возрасте" не подводят, если оказываются в умелых руках.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 56-й ОМБр, а также Сухопутных войск ВСУ 6 февраля. Воины бригады рассказали, что работают на недавно отремонтированных танках Т-64.

Несмотря на "почтенный" возраст, защитникам удается удачно применить такую бронетехнику.

"Техника пришла с завода, по ремонту. Как раз проверили точность стрельбы … 19-й год выпуска и, там, 70 лет – это большая разница. Но все равно, они свою функцию выполняют", – рассказали военные.

В 56-й ОМБр рассказали, что на самом деле успешная работа той или иной техники зависит от сноровки экипажа.

"Настоящий потенциал техники раскрывается в умелых руках экипажа, который на ней работает. А когда экипаж обучен, слажен и закален боями – то и техника не подводит. Какого бы возраста она ни была. Выжимаем максимум из того, что имеем", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 февраля президент Владимир Зеленский поручил создать в структуре ВСУ новый отдельный род сил – Силы беспилотных систем. Соответствующее поручение дано Кабинету министров вместе с Генштабом ВСУ.

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