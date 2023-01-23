Наступательное оружие нужно Украине в январе–феврале, пока РФ не бросила новых мобилизованных, – Порошенко в штаб-квартире НАТО

Находящийся в Брюсселе Петр Порошенко обсудил в штаб-квартире НАТО поставки бронетехники и истребителей для ВСУ, а также ускорение членства Украины в Альянсе.

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Об этом он сообщил журналистам во время включения. Порошенко подчеркнул: новое наступательное вооружение должно быть поставлено для ВСУ в январе-феврале, прежде чем Россия использует новую волну мобилизации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы сегодня в штаб-квартире НАТО целый день обсуждаем, как сделать помощь Украине более эффективной и полной. Я почти каждую неделю бываю на фронте, потому что очень важно установить коммуникацию и передавать то, что говорят наши воины, солдаты, офицеры, в чем они нуждаются больше всего. И доносить это до тех, кто принимает решения здесь, в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО", – сказал Порошенко.

"По моему убеждению, мы нуждаемся в нескольких шагах. Шаг первый – это, конечно, оружие. И очень обнадеживающим выглядит результат Рамштайна, когда мы получим почти 1200 боевых бронированных машин. Когда уже есть артиллерия, они дают возможность Украине создать 8-10 дополнительных бригад, которые будут участвовать в весеннем контрнаступлении, а также усилят возможности обороны", – считает пятый Президент.

"По вопросу танков "Леопард" я лично очень оптимистичен. Я убежден, что эта мощная волна поддержки, в конце концов, быстро приведет к поставке Украине танков, потому что нас не устраивают только обещания, что мы получим тот или иной тип оружия в 2023 году. Мы нуждаемся в них сейчас, уже в январе – феврале. И все, что может быть доставлено, причем раньше чем результаты мобилизации России, это удваивает или утраивает эффективность применения", – отмечает Порошенко.

"Мы должны переходить и к поставкам истребителей F-16 и ударных вертолетов. Наконец-то должно быть принято решение о ракетах большого радиуса действия для атаки на логистику, склады и пункты управления российских войск. На сегодняшний день они расположены буквально в 150-200 км и чувствуют себя в безопасности – это категорически неприемлемо", – считает пятый Президент.

"Мы сегодня говорили о противовоздушной обороне и резком увеличении ее возможности. Мы сегодня говорили о разведке, включая стратегические беспилотные летательные аппараты, в которых сегодня нуждаются наши войска. Мы говорили об увеличении радиуса действия HIMARS, и этот разговор был достаточно продуктивным. По моему убеждению, соединение всего компонента – политического, военного – может привести к результатам", – сообщил Порошенко.

"В конце концов, мы объединили вопрос поставки оружия с вопросом санкций, потому что санкции должны ослабить Россию и сократить объем российского экспорта с имеющихся 540-580 миллиардов, потому что на самом деле финансовый объем российского экспорта почти не упал в 2022 году", – констатировал Порошенко.

Он также отметил необходимость начать процедуру вступления Украины в НАТО.

"Они говорят, что нам нужен мир в Украине, а лишь потом начинать переговоры о вступлении. Я говорю наоборот, что нам сначала нужно членство в НАТО, без какого-либо быстрого мира и победы не будет. Мне кажется, что нам удалось донести это". И в конце концов, я бы очень хотел, чтобы уже на Вильнюсском саммите в этом году мы наконец начали процедуру официального вступления Украины в НАТО. Это процесс долгий, он сопровождается целым рядом реформ", – отмечает Порошенко.

Он отметил, что эти же реформы необходимы для вступления Украины в Евросоюз. "Это верховенство права, демократия, свобода слова. Это, как они говорят, плюрализм партий, то есть многопартийность политической системы. Все эти вещи здесь обсуждались, и они являются ключевыми для обеспечения демократического развития нашего государства", – говорит Порошенко.

"Членство в НАТО – это единственная возможная гарантия безопасности против Российской Федерации, которую примет и воспримет украинский народ", – резюмирует Петр Порошенко.