Наступление армии Путина остановят HIMARS? Эксперт указал на важный нюанс

Подготовка оккупационной армии России к новому мощному наступлению на Украину может позволить уничтожать личный состав и технику врага гораздо эффективнее, чем обычно. Готовясь к очередной операции, оккупант будет вынужден концентрировать свои силы и средства, которые могут стать превосходной мишенью для находящихся на вооружении ВСУ реактивных артиллерийских систем HIMARS.

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Враг ограничен во времени, поскольку хочет "отметить" успехами на фронте годовщину начала войны 24 февраля. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"Путина давят сроки, вскоре годовщина. Ему нужно о чем-то рапортовать, о новых захватах и т.д. Генерал Герасимов, назначенный руководителем этой так называемой военной операции, очевидно, также чрезвычайно заинтересован в том, чтобы каким-то образом показать результат", – отметил он.

Отвечая на вопрос, насколько большие ресурсы смогла накопить оккупационная армия, эксперт заявил, что их может не хватить для организации мощного наступления.

"С одной стороны, действительно, за это время Россия максимально накопила ресурсы для наступательной операции. С другой стороны, есть сомнения в том, что этих ресурсов достаточно для того, чтобы осуществить мощное наступление, а тем более наступление, которое оказало бы серьезное влияние на ситуацию", – подчеркнул Мельник.

По его словам, неизвестно, сможет ли враг перехватить стратегическую инициативу на поле боя, которую до последнего времени удерживала украинская армия.

В то же время эксперт отметил позитивный нюанс в подготовке врага к наступлению – фактически его силы и средства становятся более уязвимыми перед Силами обороны Украины, обладающими мощным современным оружием.

"Результативная тактика, применявшаяся украинской армией – это уничтожение, прежде всего, больших скоплений личного состава, техники, командных структур. Большое наступление создает дополнительные условия для того, чтобы реализовывать эту тактику. Потому что невозможно большую массу техники и личного состава просто перебросить на большие расстояния, они должны где-то накопиться, в частности, и на дальности, которую достигают те же HIMARS или гаубицы", – отметил эксперт.

Полную версию интервью с Алексеем Мельником скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, представитель военной разведки Украины Андрей Черняк заявил, что страна-террорист Россия может начать атаку на нашу страну в течение десяти дней. Задача Кремля – полностью захватить Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года.