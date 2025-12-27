"Наступление и "санитарные" зоны": Буданов озвучил дерзкие планы Путина на 2026 год

У российского диктатора Владимира Путина достаточно дерзкие планы на следующий, 2026 год. В частности, это очередные наступления и новые "санитарные" зоны.

Такое заявление глава ГУР МО Кирилл Буданов сделал в интервью "Суспільному". Он добавил, что еще одной целью РФ является максимальное продвижение в Днепропетровской области и продолжение выполнения операций по Запорожской и Херсонской областях.

"Они этого никогда и не скрывали. Это основные их задачи. Вместе с увеличением размеров санитарных (или буферных) зон вдоль границы", – рассказал Буданов.

Также глава ГУР МО добавил, что кремлевский диктатор также все еще намерен иметь полный контроль над Донецкой областью.

"Цели четко очерчены в их военном планировании. Это попытка получить полный контроль над Донецкой областью, максимальное продвижение в Днепропетровской и продолжение операций в Запорожской и Херсонской областях", – отметил глава ГУР.

Буданов также напомнил, что еще накануне полномасштабного вторжения значительная часть российского руководства высказывала сомнения относительно целесообразности войны, в частности чиновники Генштаба ВС РФ.

"Уже сейчас таких "голосов" в окружении российского диктатора становится все больше из-за высокой стоимости войны для Москвы. Вы вообще представляете себе, сколько стоит примерно один день войны? Это дорого даже по меркам России, которая на войну ничего не жалеет", – отметил Буданов.

Ранее сообщалось, что руководство страны-агрессора России снова сделало заявление, которое подтверждает, что Москва не нацелена на прекращение войны. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Кремль не будет подписывать никаких мирных соглашений о прекращении войны "прямо сейчас".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря направляется в Соединенные Штаты, где проведет переговоры с Дональдом Трампом. По дороге в Америку глава государства планирует остановиться в Канаде, чтобы встретиться с премьер-министром Марком Карни.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский провел разговор с представителями Трампа Уиткоффом и Кушнером. К разговору присоединились также секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

