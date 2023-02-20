''Наступление может достичь своего апогея'': эксперт назвал дату максимальной эскалации в Украине и спрогнозировал, куда РФ бросит все силы

Россия не способна к широкомасштабному наступлению на Украину, потому что на сегодня не имеет того ресурса, который был у нее по состоянию на 24 февраля 2022 года, как и возможности совершать штурмы на широком фронте. Прогнозируемая новая атака ВС РФ может достичь своего апогея в годовщину войны, и не исключено, что все свои силы страна-агрессор направит на Сватовско-Кременское направление.

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Такое предположение высказал украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", журналист, писатель, блогер Александр Коваленко, более известный как "Злой Одессит". Прогнозом он поделился во время беседы с шеф-редактором OBOZREVATEL Орестом Сохаром в рамках проекта "Орестократия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне очень нравится название "широкомасштабное наступление". Что имеется в виду? Речь идет об использовании всех родов войск во время наступательных действий по широкому фронту, то есть это действительно какие-то большие боевые действия, которые будет совершать страна-агрессор. Но не могу сказать, что сейчас происходит действительно такое наступление – большое, эпическое. Ведь у России уже нет того ресурса, который был на 24 февраля 2022 г., нет возможности совершать наступательные действия по широкому фронту", – отметил собеседник.

По его словам, в нынешних реалиях следует рассматривать каждый отдельный плацдарм. Например, фронт в Запорожской области растянулся почти на 100 км. Однако размещаемая там группировка российских оккупационных войск не может обеспечить наступление на протяжении всей 100-километровой зоны.

"Так как нужно обеспечить каждый участок фронта необходимым количеством подразделений, чтобы они совершали эти наступательные действия, чтобы была поддержка артиллерии, пропорциональное обеспечение боекомплектом, материально-техническое обеспечение. Авиацию также нужно для этого использовать в большом количестве", – пояснил Коваленко.

Наблюдаемые сегодня маневры российских войск он называет первым этапом подготовки к новому наступлению РФ. Эксперт предположил, что здесь может идти речь о переброске на территорию Украины разведки врага – как той, что ныне наблюдается возле Кременной, в Сватовском секторе, возле Двуречной.

"Там небольшие группы, без поддержки артиллерии и даже без огневой поддержки ББМ, совершают штурмовые действия. Исключительно ради выявления наших позиций, ресурсов и так далее. Следовательно, это первый этап, который может растянуться еще на неделю-полторы", – считает военно-политический обозреватель.

Он указал на дату 24 февраля, когда, по его мнению, придется активизация наступательных действий оккупантов, которая может достичь своего апогея. Коваленко напомнил, что действия РФ будут "посвящены" не только годовщине вторжения в Украину, но и, например, выступлению Путина. Кроме того, к этому дню Россия сможет накопить ракеты для нанесения очередного удара по украинским городам.

"Итак, они могут это скомбинировать, чтобы придать какие-то большие значения этим наступательным действиям. Если им удастся как-то повысить эффективность этого ракетного удара, и если они смогут на время повредить нашу энергетическую инфраструктуру и погрузить Украину в такой временный блекаут, как было осенью (на несколько часов или сутки), они попытаются этим заполнить информационный вакуум. Следовательно: удар, наступление, выступление Путина, морально-психологическое давление на население, манипуляции относительно того, что Вооруженные силы Украины покидают позиции", – перечислил эксперт действия, к которым может прибегнуть агрессор.

Он подчеркнул, что на сегодня определенное наступление войск РФ продолжается на некоторых участках фронта, и предположил, что 24 февраля оно может быть больше и активнее на линии Сватово – Кременная. По его словам, военные наблюдают достаточно серьезный ресурс оккупантов возле Кременной – примерно до 9000 личного состава. Там есть скопление техники врага, захватчики пробуют довести численность до штатной комплектации.

"Такая же ситуация возле Сватово. То есть, на этом участке могут действительно происходить наступательные действия. Насколько успешны – все зависит от того, насколько будут подготовлены наши линии обороны именно в том секторе", – подытожил Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, член-корреспондент Британского Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк выразил убеждение, что новое российское наступление еще не началось. В то же время добавил, что оккупанты обязательно начнут его накопившими силами, и это приведет к увеличению их потерь.

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