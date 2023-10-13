Блог | Наступление на Авдеевку пошло не по плану оккупанта
Со вторника российские войска ведут широкомасштабное наступление на Авдеевку. То, что еще несколько дней назад можно было представить, появилось на многочисленных видеозаписях. Россияне с двух направлений направили огромные колоны бронетехники, дабы прорвать нашу оборону и окружить город. Такие колоны, пожалуй, можно было наблюдать только в первые дни войны.
На опубликованных в сети видео, отснятых 10 октября, в первый день наступления, удалось насчитать более 30 единиц подбитой российской бронетехники: танков, БТР, БМП, МТ-ЛБ. Поток фото и видео с передовой продолжает поступать. Командующий Тарнавский заявлял, что за первый день наступления было уничтожено около сотни единиц техники и один штурмовик Су-25. Судя по всему, эти цифры скоро удастся подтвердить.
Тем временем, противник не оставляет попыток прорвать оборону, несмотря на обрушившийся на него шквал из Стугн, Джавелинов и артиллерии. Россия, традиционно, не считается с потерями, ведь жизни солдат ее не сильно волнуют. По словам военнослужащих с поля боя, россияне даже не пытаются проводить полноценную эвакуацию своих 300-х. Также сообщается о большом количестве пленных российских военнослужащих, отказавшихся идти на штурм и сдавшихся украинским войскам.
Украинские подразделения уверенно держат оборону, несмотря на превосходящие силы противника, и действительно огромное количество артиллерийских снарядов и авиабомб, применяемых для проведения этой операции. Конфигурация линии фронта здесь тоже играет на руку российским войскам, но украинская армия заранее это учла и укрепила свои позиции. Для поражения укреплений, россиянам, как правило, не хватает доступной им огневой мощи.
На текущий момент, однозначно можно судить о том, что массированный натиск ВСУ выдержали. Наступление россиян идет не по плану, а число потерь вскоре может лишить россиян возможности продолжать движение вперед.