Со вторника российские войска ведут широкомасштабное наступление на Авдеевку. То, что еще несколько дней назад можно было представить, появилось на многочисленных видеозаписях. Россияне с двух направлений направили огромные колоны бронетехники, дабы прорвать нашу оборону и окружить город. Такие колоны, пожалуй, можно было наблюдать только в первые дни войны.

На опубликованных в сети видео, отснятых 10 октября, в первый день наступления, удалось насчитать более 30 единиц подбитой российской бронетехники: танков, БТР, БМП, МТ-ЛБ. Поток фото и видео с передовой продолжает поступать. Командующий Тарнавский заявлял, что за первый день наступления было уничтожено около сотни единиц техники и один штурмовик Су-25. Судя по всему, эти цифры скоро удастся подтвердить.

Тем временем, противник не оставляет попыток прорвать оборону, несмотря на обрушившийся на него шквал из Стугн, Джавелинов и артиллерии. Россия, традиционно, не считается с потерями, ведь жизни солдат ее не сильно волнуют. По словам военнослужащих с поля боя, россияне даже не пытаются проводить полноценную эвакуацию своих 300-х. Также сообщается о большом количестве пленных российских военнослужащих, отказавшихся идти на штурм и сдавшихся украинским войскам.

Видео дня

Украинские подразделения уверенно держат оборону, несмотря на превосходящие силы противника, и действительно огромное количество артиллерийских снарядов и авиабомб, применяемых для проведения этой операции. Конфигурация линии фронта здесь тоже играет на руку российским войскам, но украинская армия заранее это учла и укрепила свои позиции. Для поражения укреплений, россиянам, как правило, не хватает доступной им огневой мощи.

На текущий момент, однозначно можно судить о том, что массированный натиск ВСУ выдержали. Наступление россиян идет не по плану, а число потерь вскоре может лишить россиян возможности продолжать движение вперед.