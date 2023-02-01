В последние несколько дней мы слышим о том, что россия готовит наступление численным потенциалом войск, приблизительно в 200 тыс. Звучит эта цифра от ряда западных официальных особ, а так же аналитических агентств. Но есть в этих заявлениях нюанс.

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Дело в том, что все они поверхностные, даже те, которые аналитического характера и не несут минимальной глубины рассмотрения данного вопроса и в целом проблемы концентрации такой группировки и её обеспечения в россии, даже путём принудительной всеобщей мобилизации. Что же, не будучи Генсеком некой милитарной структуры или аналитиком уважаемой и часто цитируемой организации, не представляющей ничего кроме выдержек из открытых источников сведённых в единые ежедневные отчёты, рассмотрю данный вопрос детальнее...

Пока есть свет. Но, для начала хочу поздравить РОВ с очередным рекордом уничтоженных их военнослужащих. Да, в январе 2023 количество уничтоженных оккупантов превысило 21 тыс. То есть, даже по самым скромным предположениям общие потери с раненными и пленными у РОВ составили 50-60 тыс.

Как вы понимаете, эти потери российское командование должно было в течение января компенсировать, для сохранения интенсивности боевых действий и стабильности обороны оккупированных территорий. То есть, приток в подразделения РОВ за январь составил эти самые 50-60 тыс. Но, не отвлекаемся и обратим внимание на цифру 200 тысяч.

По сути, это 2 месяца репрессивных мобилизационных процессов в россии. С другой стороны, а разве осенью 2022 мы видели не то же самое? Призыв 300 тыс за 3 месяца и... И, собственно, что? Какой-то серьёзный прорыв? В течение последних 4 месяцев российское командование было занято тем, что оно лихорадочно компенсировало потери л.с. в зоне БД именно ресурсом чмонь. А чем больше в зоне БД становилось чмонь, тем выше были потери. И средний показатель потерь 200/300/400 сейчас стабильные 50 тыс.

То есть, призывая в месяц 100 тысяч, ты должен понимать, что в этот же месяц ты должен компенсировать потери в 50 тысяч. И в следующем месяце тоже. И если исходить из таких потерь л.с. РОВ, то в феврале завершится ресурс сентябрьских чмонь и на март нужен новая партия. С такими показателями потерь вы никогда не сможете, организовав мобилизацию на 200 тысяч, собрать ударную группу для наступления. Поскольку такая мобилизация достаточна для компенсации потерь на ближайшие 2-3 месяца, а не для наступательной операции.

То есть, наступления не будет? Нет. Будет. Это их маниакально-фанатичная цель. Но для этого им необходим больший мобилизационный ресурс, а именно 150-200 тысяч в месяц. Вряд ли показатель в 200 тыс/месяц в россии может быть достижим, а вот 150 тыс/мес они с треском, но смогут обеспечить.

Таким образом, российское командование сможет компенсировать потери в зоне БД и параллельно формировать ударную группировку. Но на это ей понадобится от 2 до 4 месяцев. То есть, к маю РОВ и вправду смогут сформировать ударную группировку для наступления. Но и здесь есть нюанс. Вряд ли командование РОВ будет так долго ждать.

А это значит, что наступление они могут развернуть неполноценно сформированными подразделениями, без потенциального ресурса компенсации потерь. Иными словами, если наступление провалится, сил средств у них не будет.

Есть ещё один очень важный момент, а именно — отсутствие у россии возможности обеспечивать новые подразделения штатной комплектацией техники. Ведь 200 тыс, это, на минуточку, около 250 БТГР, или 2750 танков, 8 250 ББМ и так далее. То есть, даже их этого понятно, что это всё нереальные цифры. Но не забываем, что нынешний потенциал РОВ в Украине это подразделения 8, 49, 58 ОВА, 22 АК, 35, 36 ОВА ВВО, 3 АК и прочие.

Общая их численность активной боевой части от 100 до 120 БТГр, в зависимости от степени боеспособности и присутствия на лини боестолкновений и зоны БД в целом. Поэтому, то наступление, что замышляет РОВ в ближайшее время, это будет потенциал тех 100-120 БТГр, которые сейчас размещены в Украине и которые в процессе наступления будут получать постоянную компенсацию потерь подразделений, поскольку на большее россия не способна. Но и с этим будет непросто.

Сейчас кремль подходит именно к той черте, у которой обычно оказывается загнанная в угол крыса. Она начинает атаковать, прекрасно понимаю, что всё-равно сдохнет. В такой фаза она особо опасна, ведь не считается даже со своей собственной жизнью. Но исходит для неё будет неизменен.