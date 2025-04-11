Наступление отражено: ВСУ уничтожили вражескую колонну бронетехники с десантом на Купянском направлении. Видео

На Купянском направлении Силы обороны Украины отразили очередной штурм российских войск. Вражеская колонна из боевых машин пехоты с десантом была уничтожена на подходе к украинским позициям.

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В штурм привлекли БМП с личным составом, однако их попытку остановили совместными усилиями нескольких подразделений. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

В операции приняли участие военные 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", гвардейцы 1-й Президентской бригады "Буревой", бойцы 43-й отдельной механизированной бригады и артиллеристы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта. Благодаря точному взаимодействию огневых подразделений вражеское наступление было полностью сорвано.

"Противник в очередной раз прибег к штурмовым действиям на Купянском направлении. Враждебное наступление было отражено, потери наших позиций не допущены", — говорится в сообщении.

В результате объединенного боя украинские защитники уничтожили вражескую технику и самих оккупантов, а именно:

артиллеристы "минуснули" 1 БМП противника уничтожено и 17 оккупантов;

пехотинцы – 4 БМП уничтожены, 28 захватчиков;

отдельный полк беспилотных систем – 3 БМП уничтожили, еще 1 БМП поражена, 7 окупантов ранены.

"Меткая работа артиллеристов и пилотов БПЛА ликвидировала живую силу и технику врага", — отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные всячески препятствуют наступлению врага. В этот раз ВСУ ликвидировали группу российских оккупантов при попытке прорыва на Днепропетровщину.

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