Журналисты сейчас бросились так живо постить карты с сумским приграничьем, считая каждые метры территории. Здесь россияне продвинулись, здесь как будто их отбросили.

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На самом деле вот примерно так бы происходило наступление россиян на сумском или харьковском направлении, но еще осенью 2024-го года, если бы Украина не начала операцию в Курске, которая продержалась долгие 9 месяцев, а иногда еще и продолжается.

Далее текст на языке оригинала.

Формально Курска операція завершилась десь в середині березня, після чого росіяни ще два місяці так-сяк збирались з силами, щоб почати вже свою наступальну операцію.

Якби не було Курської операції ЗСУ, то російський наступ міг би початись набагато раніше і не факт, що ЗСУ змогло б втриматись і на Сумщині, і на Донбасі. Можливо, саме тому росіяни ще не під Краматорськом, бо вони змушені були 9 місяців звільняти Суджу.

Інший схожий випадок з Кринками, які вже хто з журналістів тільки не описав, розказуючи, які погані генерали і що непотрібна була ця операція. Але от вийшли наші з Кринок, і тепер кожень день відео з російських пабліків, як вони літають та бомблять цивільних в Херсоні. Поки був плацдарм в Кринках – росіяни через Дніпро рідко залітали (там мені в коментарях минулого посту про Кринки розказували, що такого не буде, бо там вище берег і взагалі вони не зможуть і т.п. – штош).

Але скільки народу хайпанули на поганих генералах, не такій операції і т.п., а воно не все так просто.