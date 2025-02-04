Наступление врага превратилось в его поражение: украинские защитники точно отработали по оккупантам на Покровском направлении. Видео

На днях россияне предприняли попытку прорыва украинской обороны на Покровском направлении. В бой враг бросил две БМП с пехотой и один танк.

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Совместными усилиями бойцы бригады "Червона Калина" Национальной гвардии Украины и 38 отдельной бригады морской пехоты отразили наступление, нанеся врагу потери. Как это было, на видео показал командующий НГУ Александр Пивненко.

"Совместная работа – совместная победа! На Покровском направлении враг попытался прорвать нашу оборону, бросив в бой 2 БМП с пехотой и 1 танк. Однако благодаря слаженной работе наших воинов это наступление превратилось в их поражение", – отметил командующий НГУ.

По словам Пивненко, достойную встречу вражеским штурмовикам устроили операторы дронов бригады "Червона Калина" вместе с побратимами из 38-й отдельной бригады морской пехоты. Они отработали из беспилотников по вражеской технике, лишив оккупантов шансов на прорыв.

"Четкая координация, быстрое принятие решений и меткие удары – и еще одна атака россиян захлебнулась!" – резюмировал Пивненко.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны за месяц обезвредили 15 тыс. российских захватчиков только на Покровском направлении. Безвозвратные потери врага составили около 7 тысяч человек.

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