УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Наступление врага превратилось в его поражение: украинские защитники точно отработали по оккупантам на Покровском направлении. Видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
1,4 т.
Наступление врага превратилось в его поражение: украинские защитники точно отработали по оккупантам на Покровском направлении. Видео

На днях россияне предприняли попытку прорыва украинской обороны на Покровском направлении. В бой враг бросил две БМП с пехотой и один танк.

Видео дня

Совместными усилиями бойцы бригады "Червона Калина" Национальной гвардии Украины и 38 отдельной бригады морской пехоты отразили наступление, нанеся врагу потери. Как это было, на видео показал командующий НГУ Александр Пивненко.

"Совместная работа – совместная победа! На Покровском направлении враг попытался прорвать нашу оборону, бросив в бой 2 БМП с пехотой и 1 танк. Однако благодаря слаженной работе наших воинов это наступление превратилось в их поражение", – отметил командующий НГУ.

По словам Пивненко, достойную встречу вражеским штурмовикам устроили операторы дронов бригады "Червона Калина" вместе с побратимами из 38-й отдельной бригады морской пехоты. Они отработали из беспилотников по вражеской технике, лишив оккупантов шансов на прорыв.

Наступление врага превратилось в его поражение: украинские защитники точно отработали по оккупантам на Покровском направлении. Видео

"Четкая координация, быстрое принятие решений и меткие удары – и еще одна атака россиян захлебнулась!" – резюмировал Пивненко.

Наступление врага превратилось в его поражение: украинские защитники точно отработали по оккупантам на Покровском направлении. Видео
Наступление врага превратилось в его поражение: украинские защитники точно отработали по оккупантам на Покровском направлении. Видео
Наступление врага превратилось в его поражение: украинские защитники точно отработали по оккупантам на Покровском направлении. Видео
Наступление врага превратилось в его поражение: украинские защитники точно отработали по оккупантам на Покровском направлении. Видео
Наступление врага превратилось в его поражение: украинские защитники точно отработали по оккупантам на Покровском направлении. Видео
Наступление врага превратилось в его поражение: украинские защитники точно отработали по оккупантам на Покровском направлении. Видео

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны за месяц обезвредили 15 тыс. российских захватчиков только на Покровском направлении. Безвозвратные потери врага составили около 7 тысяч человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!