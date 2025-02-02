ВСУ за месяц обезвредили 15 тыс. российских захватчиков на Покровском направлении

Украина продолжает оборонную операцию, пытаясь уничтожить как можно больше вражеских сил и резервов. Особенно ожесточенные бои сейчас идут на Покровском направлении.

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За продвижение там Россия платит значительную цену: в январе здесь было ликвидировано около 7 тысяч захватчиков, общие же боевые потери в живой силе составили более 15 тысяч россиян. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника. Украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам. Покровское направление остается одним из самых горячих. Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7 безвозвратно. Спасибо воинам за стойкость, эффективность и героизм!" – подчеркнул главком.

Сырский также опубликовал кадры сокрушительных ударов по захватчикам на Покровском направлении.

Напомним, ранее в DeepState заявили, что на Покровском направлении серьезные потери вынудили оккупантов привлекать резервы. Аналитики не исключают, что их российское командование перебрасывает с других направлений.

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