Наступление ВСУ на Кременную продолжается, о выходе из Бахмута речь не идет — Генштаб

Украинские Силы обороны продолжают контрнаступление на Кременную. Там воины уничтожают склады и логистику российских оккупантов.

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Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона. Также он заверил, что сейчас вопрос о том, чтобы украинские воины оставили Бахмут в Донецкой области – не стоит.

По словам Ковалева, сейчас продолжается украинское контрнаступление в Луганской области, в направлении Кременной.

"Сейчас подразделения моей родной 112 бригады территориальной обороны принимают участие в наступлении на Кременную. Несмотря ни на что там продолжается наступление. Несмотря ни на что работает наша артиллерия, которая уничтожает склады, пути снабжения, логистику российских оккупантов, а это приносит очень большие проблемы для проведения их наступления", – заявил спикер Генштаба.

Также он заверил, что украинское командование не рассматривает вопрос вывода защитников Украины из Бахмута на Донетчине.

"Удивительно вообще, когда говорят, что ВСУ должны что-то оставить, откуда-то выйти. Задача ВСУ и всех Сил обороны Украины – сохранять Украину, воевать за украинскую территорию. Это наша функция. Странно, если мы откуда-то будем выходить и не пытаться сражаться за эту территорию. Поэтому Бахмут и стоит. Поэтому Бахмут это наша крепость. Потому что ВСУ оттуда не выходят... Это было бы странно, чтобы сейчас выйти из Бахмута, в то время, когда, фактически, в Бахмуте контролируемая ситуация, удается давать отпор российским оккупантам", – подчеркнул Ковалев.

Он подчеркнул, что российские оккупанты сравняли Соледар и Бахмут с землей.

"Но пока там есть подвалы, пока там есть возможности нашим военнослужащим обороняться и держать эту территорию - они до тех пор будут там оставаться", – добавил спикер Генерального штаба.

Ранее в этот день представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый официально сообщил: Силы обороны отошли от Соледара для сохранения жизней личного состава. Они выполнили основную задачу – выровняли линию фронта, не позволили российским войскам выйти в тыл и истощили врага на этом участке.

Напомним, ранее украинские защитники рассказали об обороне крепости Бахмута. Они подчеркнули, что ожесточенные бои идут за каждый дом, буквально за каждый метр в этом украинском городе Донецкой области.

Также сообщалось, что украинские пограничники показали, как выглядит сейчас Бахмут. "Обожженный, изуродованный, но несгибаемый", – сказал украинский пограничник о стратегически важном населенном пункте, который ценой сверхусилий удерживают защитники нашего государства.