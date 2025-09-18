УкраїнськаУКР
Наступлением на Купянск командует бывший офицер ВСУ, который предал Украину еще в 2014 году – BBC

Анна Паскевич
Наступлением армии России на Купянск Харьковской области командует бывший офицер Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Стороженко. Он изменил присяге в 2014 году во время захвата Крыма Россией, агитируя подчиненных поступать так же.

Как пишет BBC, Стороженко командует 6-й армией ВС РФ. Именно она, по данным и российских Z-блогеров, и украинских экспертов играет главную роль в наступлении на Купянск.

До вторжения 6-я армия дислоцировалась в Ленинградской области и входила в состав группировки "Север", которую в конце августа после отставки генерала Александра Лапина возглавил генерал-полковник Евгений Никифоров.

Именно Стороженко подает Никифорову отчеты о темпах штурма Купянска, а дальше эти данные поступают в генштаб к Валерию Герасимову.

30 августа Герасимов доложил о значительно преувеличенных "успехах российского наступления" на фронте, и больше всего удивления вызвало его фейковое заявление о том, что военные РФ якобы взяли "половину" Купянска, отмечает BBC.

Самый высокий по званию коллаборационист

Карьера Стороженко является нетипичной для армии России, говорится в статье. Он, вероятно, является самым высоким по званию коллаборационистом в ее рядах.

Большую часть службы Стороженко провел в ВСУ, а на сторону РФ перешел после аннексии Крыма в 2014 году.

Стороженко родился в 1975 году в селе Мурафа Харьковской области.

Ни во время вторжения 2022 года, ни позже эти места под оккупацию не попали. По данным СМИ, родные Стороженко еще жили на Харьковщине и Сумщине даже в начале полномасштабного вторжения.

В 1992 году он поступил на факультет разведки Института сухопутных войск в Киеве.

В 2016 году Сергей Стороженко дал интервью "Новой газете", где рассказал о своей службе в ВСУ и оккупации Крыма: "СССР уже год как не существовало, я с самого начала был украинским военнослужащим".

Служил в 36-й бригаде береговой обороны ВМС Украины, где за 20 лет вырос от командира роты до комбата, а затем и комбрига.

Был заместителем командира украинского контингента в Косово в составе сил KFOR (международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово).

Вел "двойную игру" с россиянами

Во время захвата россиянами Крыма в марте 2014 года под командованием Стороженко было около 1200 военных.

Он рассказывал, что в те дни с ним связывались и. о. президента Украины Александр Турчинов и премьер-министр Арсений Яценюк, которые интересовались его планами.

Стороженко, по его словам, никаких действий не предпринял и подал рапорт об отставке.

Но его бывшие коллеги говорят другое. По их словам, он активно агитировал сдавать оружие, переходить на сторону России и с самого начала вел "двойную игру" с россиянами.

Бывший спикер ВСУ в Крыму, а впоследствии спикер Генерального штаба ВСУ и теперь военный обозреватель полковник Владислав Селезнев рассказал BBC, что был хорошо знаком со Стороженко и служил с ним в Косово.

Он говорит, что Стороженко всегда заботился о своем публичном имидже, часто организовывал престуры (ознакомительные поездки для журналистов) в часть и следил, чтобы в СМИ регулярно его хвалили.

"Не прошел ключевое испытание"

Селезнев предполагает, что в 2014 году Стороженко "сделали такое предложение, от которого он не смог отказаться".

"36-я бригада держалась, пока там был генерал Игорь Воронченко, заместитель командующего ВСУ по береговой обороне, а как только он уехал – начались разные договоренности. Доходило до того, что российские солдаты, которые блокировали бригаду, ходили на ее территории в баню", – сказал он.

Также были схемы по вывозу гуманитарки из части на авто комбрига.

"Думаю, его банально коррумпировали. Он был неплохим офицером и заботился о репутации, но ключевое испытание, когда жизнь показывает, кто есть кто, – он не прошел", – добавил Селезнев.

Приказывал бомбить Сумы

Военный обозреватель утверждает, что после начала полномасштабного вторжения Стороженко был одним из тех, кто отдавал приказы наносить ракетные удары по Сумам.

По данным украинского проекта Evocation.info, в Украине тогда проживали две сестры генерала: одна – в селе Козиевка Харьковской области, другая – в Сумах.

Активное сотрудничество Стороженко с военными РФ косвенно подтверждает и тот факт, что уже 23 марта 2014 года, через неделю после так называемого "референдума" о статусе Крыма, он получил паспорт России, сообщил источник BBC, который имеет доступ к базам с личными данными.

Из 1200 военнослужащих 36-й бригады около половины выехали в Украину, а 600 остались в оккупированном Крыму и начали служить уже России.

Там Сергей Стороженко возглавил вновь созданную 126-ю бригаду береговой охраны и за восемь лет – до начала полномасштабной войны – сделал карьеру уже как российский офицер.

Повышение от Путина

По состоянию на 24 февраля 2022 года Стороженко в звании генерал-майора был начальником штаба 35-й армии Восточного военного округа.

В первые месяцы вторжения эта армия участвовала в боях на родной для него Харьковщине и уже к началу июня 2022 года, как писал Институт изучения войны, была фактически уничтожена в боях за Изюм.

Российские Z-блогеры тогда связывали разгром армии с некомпетентностью ее руководства.

Однако это никоим образом не сказалось на карьере Стороженко.

В 2023 году он указом диктатора Владимира Путина коллаборационист получил повышение до генерал-лейтенанта и возглавил 6-ю армию.

"И именно под ее командованием сейчас идут бои на Купянском направлении, тогда как в своих отчетах Стороженко рапортует о "захвате Купянска", хотя до этого российским войскам еще очень далеко", – пишет BBC.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что в Купянске идут тяжелые уличные бои с российскими ДРГ. ВСУ повторно повредили газотранспортную трубу, по которой оккупанты переправлялись через реку Оскол.

