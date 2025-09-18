В Купянске есть вражеские ДРГ, ситуация напряженная: военный рассказал о боях за город. Видео

В Купянске продолжаются тяжелые уличные бои с российскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ), насыщенность которых в городе очень высока. Украинские военные повторно повредили газотранспортную трубу, что заставило врага переправляться через реку Оскол. Это затрудняет пополнение плацдарма противника.

Об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире телеканала Эспрессо. Он отметил, что Силам обороны удается вовремя выявлять и уничтожать вражеские ДРГ.

"В Купянске продолжаются очень сложные и тяжелые бои. Ситуация в Купянске-Узловом – враг продвижения не имеет, подразделения ВСУ держат оборону. Есть попытки врага инфильтроваться между нашими боевыми порядками в тыл. Эти группы врага постоянно обнаруживаются и постоянно уничтожаются. В целом по левому берегу Купянска и Купянску-Узловому на текущий момент достаточно благоприятная для Сил обороны Украины", – рассказал Федоренко.

По словам Федоренко, "насыщенность в городе вражеских диверсионно-разведывательных групп достаточно высокая". Он отметил, что Вооруженным силам Украины удалось провести операцию, которая привела к повреждению газовой трубы.

"Нам удалось провести мероприятия и повторно повредить трубу газотранспортной системы. Поэтому на текущий момент враг снова вынужден пересекать реку Оскол для пополнения своего плацдарма на правом берегу. То есть, это открытая местность, что позволяет лучше выявлять противника и уничтожать", – рассказал Федоренко.

Он добавил, что в результате этих действий "интенсивность боевых действий на правом берегу реки Оскол снизилась".

Что происходит в Купянске

Украинские воины повредили и затопили трубу газопровода, по которой враг пытался переправлять подразделения на окраины Купянска. Теперь российские захватчики вынуждены пересекать реку Оскол на лодках и плотах, что облегчает их уничтожение.

Пленные оккупанты рассказывают о том, что им удалось попасть в город небольшими группами по 2-9 человек. Часть из них действовала в форме, а другие – в гражданской одежде. Каждой группе ставили отдельную задачу: захват конкретных домов, в частности пятиэтажек или девятиэтажек.

Об этом рассказал спикер Объединенного пресс-центра ОСУВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский.

"Также оккупанты получили задание убивать всех гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А женщин и детей при необходимости использовать как "живой щит." Сейчас продолжается операция по блокированию и уничтожению оккупантов, которые инфильтрировались в Купянск", – отметил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские пограничники на Купянском направлении, среди прочего, успешно ликвидировали три вражеских пункта управления БПЛА и одно средство радиоэлектронной борьбы. Также было уничтожено электронное оборудование и ликвидировано около десятка военных армии РФ – удачную операцию бойцов подразделения "Феникс" смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!