Нацгвардейцы нарастили использование дронов на Покровском направлении: какие это дало результаты

Подразделения Национальной гвардии Украины нарастили использование дронов разного типа на передовой. На Покровском направлении благодаря этому им удается сдерживать темпы продвижения российских оккупационных войск.

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На этом участке фронта с сентября 2024 года применять БПЛА начали примерно в 2,5 раза чаще. Об этом в эфире телемарафона 21 января рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

"Это позволяет оказывать давление на темп наступательных действий противника", – отметил он.

На уменьшение наступательного потенциала и темпа продвижения оккупантов также влияют удары по местам скопления российских сил и средств.

"Дополнительно могу отметить, что также достаточно активно уничтожаются дроны-разведчики противника, в том числе и нашими FPV-дронами. За последнюю неделю только на Покровском направлении с начала недели уничтожили три таких дрона: это "Орлан" и ZALA, которые проводят аэроразведку", – сказал Музычук.

Ранее операторы дронов ВСУ показали эффективную работу по уничтожению живой силы противника на Покровском направлении. Они ликвидировали семерых оккупантов; еще один был "трехсотым", но недолго.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, центральная группировка войск РФ собрала ударную группу, состоящую из подразделений 2-й и 41-й общевойсковых армий, к югу от Покровска. При этом темпы продвижения врага останутся медленными.

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