Нацгвардейцы нарастили использование дронов на Покровском направлении: какие это дало результаты
Подразделения Национальной гвардии Украины нарастили использование дронов разного типа на передовой. На Покровском направлении благодаря этому им удается сдерживать темпы продвижения российских оккупационных войск.
На этом участке фронта с сентября 2024 года применять БПЛА начали примерно в 2,5 раза чаще. Об этом в эфире телемарафона 21 января рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.
"Это позволяет оказывать давление на темп наступательных действий противника", – отметил он.
На уменьшение наступательного потенциала и темпа продвижения оккупантов также влияют удары по местам скопления российских сил и средств.
"Дополнительно могу отметить, что также достаточно активно уничтожаются дроны-разведчики противника, в том числе и нашими FPV-дронами. За последнюю неделю только на Покровском направлении с начала недели уничтожили три таких дрона: это "Орлан" и ZALA, которые проводят аэроразведку", – сказал Музычук.
Ранее операторы дронов ВСУ показали эффективную работу по уничтожению живой силы противника на Покровском направлении. Они ликвидировали семерых оккупантов; еще один был "трехсотым", но недолго.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, центральная группировка войск РФ собрала ударную группу, состоящую из подразделений 2-й и 41-й общевойсковых армий, к югу от Покровска. При этом темпы продвижения врага останутся медленными.
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