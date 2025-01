Россия стягивает дополнительные силы для наступления на Покровск, но темпы их продвижения останутся медленными – ISW

Центральная группировка войск РФ собрала ударную группу, состоящую из подразделений 2-й и 41-й общевойсковых армий к югу от Покровска. А для наступательных операций к востоку от города военное командование агрессора перебросило подразделения 51-й армии из-под Курахово.

Оккупанты активизировались в рамках своих продолжающихся усилий по интенсификации наступательных операций вблизи районного центра, который они пытаются захватить. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 18 января.

Какие силы РФ сосредоточила к юго-западу от Покровска

Накануне украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российское военное командование сосредоточило к югу и юго-западу от Покровска между Даченским и Новотроицким подразделения четырех бригад (30-й мотострелковой со 2-й общевойсковой армии, а также 35-й, 55-й и 74-й мотострелковых бригад 41-й армии) и трех полков (243-го мотострелкового, по имеющимся данным, подчиненного 27-й дивизии 2-й армии, 239-го танкового и 87-го стрелкового полков из 90-й танковой дивизии 41-й армии).

По словам аналитика, подразделения российской 55-й мотострелковой бригады недавно перекрыли шоссе Т-0406 Покровск – Межевая (Днепропетровщина) и ведут наступление между Удачным и Котлино к юго-западу от Покровска. Также Машовец заявил, что подразделения российской 74-й мотострелковой бригады удерживают позиции на окраине Зверево (к востоку от Котлиного) и ведут наступление в этом районе. А подразделения российского 433-го мотострелкового полка при поддержке 239-го танкового и 87-го стрелкового полков наступают вдоль берегов реки Солоная в направлении Солоное – Новосергиевка и Нововасильевка – Успеновка (к югу-юго-западу от Котлиного).

Военный обозреватель уточнил, что тем временем подразделения российской 35-й мотострелковой бригады наступают в направлении Даченское – Чунишино и Зеленое – Чунышино (все к югу от Покровска) и добиваются незначительного продвижения.

"Мы наблюдал сообщения о том, что все бригады и полки, упомянутые Машовцом, действуют к югу и юго-западу от Покровска, за исключением подразделений 243-го мотострелкового полка, который мы ранее не наблюдали в боевых действиях в Украине", – указали в ISW.

Командир украинского подразделения БПЛА, действующего на Покровском направлении, 17 января подтвердил, что РФ накапливает силы для наступления к западу от Покровска в рамках усилий по окружению города. Однако отметил, что оккупанты не продвигаются непосредственно к югу от города. По его словам, российские войска ныне сосредоточены на перекрытии железнодорожной линии между Котлино и Удачным.

Российские провоенные блогеры также утверждали 17 и 18 января, что армия РФ наступает к юго-западу от Покровска в районе Звирово, Котлино, Удачного, Новоалександровки, Новосергиевки и Срибного, пытается перекрыть трассу Е-50 Павлоград – Покровск к западу от города.

"Ранее были признаки того, что российское военное командование определило зону ответственности 2-й общевойсковой армии южнее и юго-западнее Покровска, а для 41-й армии – восточнее него. Его решение создать ударную группу, состоящую из подразделений как 2-й, так и 41-й армий к югу от города, указывает на то, что российские силы могут перераспределять тактические цели на Покровском направлении, чтобы создать условия для использования более оппортунистических путей продвижения ближе к непосредственным флангам Покровска", – считают в ISW.

Машовец же отметил, что подразделения 15-й и 30-й мотострелковых бригад 2-й армии и 348-го мотострелкового полка 41-й армии в настоящее время "отдыхают и восстанавливаются" в тыловых районах Покровского направления. По его словам, неясно, какой сектор этого направления российское военное командование выберет для передислокации этих сил. Аналитики же предполагают, что оно может передислоцировать их в районы к югу от Покровска, если продолжит отдавать приоритет тактическим наступлениям к южным флангам Покровска в ближайшие недели и месяцы.

Какие силы РФ сосредоточила к востоку от Покровска

Российское военное командование передислоцировало элементы второго подразделения 51-й армии с Кураховского направления для наступательных операций к востоку от Покровска. Несколько российских блогеров 17 и 18 января утверждали, что элементы 110-й мотострелковой бригады (бывший 1-й армейский корпус "ДНР") недавно продвинулись к югу от Зеленого Поля (северо-восток от Покровска).

"Еще 18 января ISW наблюдал сообщения о том, что элементы 110-й мотострелковой бригады ВС РФ действуют в направлении Курахово, что указывает на то, что российское военное командование, возможно, недавно передислоцировало отдельные ее элементы в направлении Покровска", – предположили аналитики.

Также сообщается, что агрессор перебросил подразделения 5-й мотострелковой бригады (51-я армия) в район Воздвиженки (к востоку от Покровска) из Курахово. Тот же Машовец сообщил 18 января, что подразделения 5-й мотострелковой бригады, а также 1195-го и 1438-го мотострелковых полков (41-я армия) наступают к востоку от Покровска из Воздвиженки и линии Новоторецкое – Тимофеевка в направлении Елизаветовки.

Кроме того, подразделения российских 506-го и 589-го мотострелковых полков (оба из 27-й дивизии 2-й армии), поддерживаемые подразделениями 137-й мотострелковой бригады (41-й армия), безуспешно атакуют в направлении Николаевка – Мирноград и Николаевка – Проминь (все к востоку от Покровска).

На фоне усилий ВС РФ вокруг Покровстка российские блогеры утверждают, что те сосредотачивают свои атаки к востоку от города вокруг Водяного Второго (к северо-востоку от Воздвиженки), Зеленого Поля и Тарасовки (оба к северу от Воздвиженки). Эксперты считают, что все эти маневры – попытка оккупантов сформировать широкий выступ, который они могут использовать для охвата Покровска с северо-востока в будущем. Также считается, что российское военное командование может снизить приоритетность наступательных операций на Кураховском направлении и перебросить силы из Курахово для усиления Покровского направления теперь, когда захватчики выполнили свою задачу по захвату Курахово.

"Хотя неясно, усилило ли российское командование или в достаточной степени восстановило деградировавшие российские подразделения, которые недавно участвовали в боях по захвату Курахово и его окрестностей, до такой степени, чтобы они могли эффективно действовать на нынешней линии фронта в Покровске", – отметили в ISW.

Там все так же оценивают, что с помощью указанных дополнительных сил, переброшенных к юго-западу и к востоку от Покровска, армия РФ, вероятно, продолжат добиваться успехов в рамках своих усиленных усилий по охвату города с северо-востока и юго-запада. Особенно если оккупанты смогут выявить и использовать тактические уязвимости в украинской обороне вдоль флангов райцентра.

"Однако темпы такого продвижения, скорее всего, останутся медленными, поскольку российским войскам еще предстоит продемонстрировать способность проводить быстрые механизированные маневры, необходимые для быстрого прорыва украинских оборонительных линий и достаточно быстрого окружения Покровска с целью дальнейшего окружения значительного количества украинских войск", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 января спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ Виктор Трегубов отметил, что ныне войска РФ пытаются зацепиться за местность к югу от Покровска. Однако ситуация вокруг города остается стабильной, и захватчиков непосредственно в нем нет.

