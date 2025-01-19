Ситуация не развивается: ВСУ рассказали, что происходит в Покровске

Российские оккупационные войска пытаются зацепиться за местность к югу от Покровска Донецкой области. Однако ситуация вокруг города остается стабильной, и захватчиков в самом городе нет.

Видео дня

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ Виктор Трегубов. По его словам, враг пытается продвигаться к юго-западу от города, чтобы перерезать нашим бойцам логистические пути.

В частности, в населенных пунктах Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое проходят постоянные бои, поскольку захватчики хотят сделать из этой местности свою базу, пояснил спикер ОСГВ.

"В самом Покровске ситуация не развивается, стабильная, там нет врага. Нам уже пришлось противодействовать вброшенной в сеть информации, будто он туда прошел. Это неправда", – подчеркнул военный.

Виктор Трегубов уточнил, что ВСУ также сосредоточены на том, чтобы не дать врагу закрепиться не только в городе, но и вокруг Покровска.

"Россияне пока далеки от этой цели, но они очень стараются", – сказал он.

Отдельно спикер ОСГВ "Хортица" рассказал, что на Лиманском направлении была удачная контратака украинских бойцов.

"Детали разглашать нельзя, но там была удачная контратака. Мы можем контратаковать, оборона у нас активная. Украинские войска тоже в некоторых местах делают россиянам что-то нехорошее, что заканчивается не только массовыми потерями, но и потерями определенной части территории, захваченной ими до этого", - отметил господин Трегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, ежедневно враг теряет около Покровска около 300 оккупантов убитыми и ранеными. Но вражеские войска не прекращают штурмы, пытаясь подойти к городу, причем обычно в атаку идут на подержанных авто марки "Жигули".

За минувшие сутки противник 84 раза атаковал на Покровском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и у Viber.