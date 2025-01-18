'Россияне идут в штурмы на 'Жигулях': в ВСУ рассказали о ситуации под Покровском и озвучили потери врага. Карта

Российская армия вынуждена перебрасывать на Покровское направление подразделения из други направлений на фронте. Ежедневно враг теряет на этом участке передовой около 300 оккупантов убитыми и ранеными.

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При этом вражеские войска не прекращают штурмы, пытаясь подойти к Покровску. В штурмы они обычно идут на легковых авто, рассказал в эфире "Эспрессо" 17 января офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий.

"В настоящее время продолжаются штурмы. Враг преимущественно передвигается на легковых автомобилях и на баги. Уже стало закономерностью, что они передвигаются именно на легковых автомобилях марки "Жигули" разных моделей", – сказал он.

Военный рассказал, что враг использует погоду, чтобы передвигаться и скапливаться. Обычно оккупанты это делают ночью или во время тумана. Подразделениям Сил обороны все равно удается выявлять и уничтожать личный состав противника и его военную технику на дальних подступах.

Цехоцкий также отметил, что каждый день потери армии России только на этом участке передовой составляют около 300 окоупантов. Однако враг не считается с потерями и продолжают свои попытки продвинуться к стратегически важному городу Покровск.

"Юго-западнее Покровска захватчики пытаются бросать силы. Также есть информация, что враг с других направлений снимает подразделения, но того успеха, который они себе наметили, не достигают", – добавил офицер ВСУ.

Отметим, что 17 января в ОСГВ "Хортица" отметили, что оперативная обстановка на Покровском направлении остается наиболее сложной на линии столкновения.

"Ожесточенные бои продолжаются на подступах к агломерации. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", – сообщили военные.

Информация о том, что противник якобы находится в Покровске не соответствует действительности, подчеркнули в ОСГВ.

Как сообщал OBOZ.UA, в аналитике Института изучения войны 15 января сказано, что на Покровском направлении армия РФ продвинулась в сторону районного центра. Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на юго-западную окраину Зверевого (юго-западнее Покровска).

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