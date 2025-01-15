Российские войска продвинулись на Торецком и Покровском направлениях: в ISW оценили ситуацию и рассказали, где идут бои. Карта

Российская оккупационная армия продолжает осуществлять штурмовые действия на востоке Украины в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. Самые ожесточенные бои продолжаются на нескольких участках в Донецкой области.

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На Торецком и Покровском направлениях у российской армии есть определенное продвижение. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

На фоне наступательных операций 14 января враг имел частичный успех в районе Торецка. Геолокационные кадры указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в северной части Торецка. Также кремлевская пропаганда утверждала, что путинская армия продвинулась на северо-западной окраине Торецка, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

Российские войска продолжали атаковать вблизи самого Торецка, к северу от Торецка в районе Дылеевки, к северо-востоку от Торецка в районе Крымского и к западу от Торецка в районе Щербиновки.

На Покровском направлении враг продвинулся в сторону районного центра. Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к юго-западной окраине Зверево (к юго-западу от Покровска).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 13 января, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к западу от Новоелизаветовки (к юго-западу от Покровска). Также пропагандисты в РФ утверждали, что путинские войска продвинулись к южной окраине Новоукраинки (к югу от Покровска), к Удачному (к юго-западу от Покровска и на южном берегу реки Соленая) и к Новосергеевке (к западу от Успеновки) вдоль северного берега реки Соленая, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

В свою очередь украинские войска контратаковали юго-восточнее Покровска в районе Лысовки и Сухого Яра, южнее Покровска в районе Шевченко и юго-западнее Покровска в районе Нововасилевки. Российские войска продолжали наступательные операции в районе самого Покровска; северо-восточнее Покровска в районе Новой Полтавки и Тарасовки; восточнее Покровска в районе Барановки, Зеленого Поля, Новоторецкого, Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя и Мирнограда; юго-восточнее Покровска в районе Сухого Яра и Лысовки; южнее Покровска в районе Нового Труда, Новоукраинки, Шевченко, Чинушино и Зеленого; к юго-западу от Покровска в районе Новоалександровки, Зверево, Удачного, Успеновки, Нововасилевки, Новоандреевки, Срибного, Надиевки и Ясеновое и к западу от Покровска в районе Котлино.

Украинские военные отметили, что россияне пытаются продвигаться в небольших населенных пунктах вблизи Покровска, таких как Елизаветовка, Проминь, Лысовка и Новый Труд, но не наступают на сам Покровск. Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, заявил, что атаки российской пехоты становятся более интенсивными, и российские войска наступают группами по два-три человека.

Также в ВСУ подчеркнули, что россияне увеличивают расстояние между солдатами до 15-20 метров, вероятно, для защиты от ударов украинских FPV-дронов, поскольку они передвигаются пешком, чтобы собраться в одном месте перед штурмом украинских позиций. Российские войска в основном используют бронетехнику для логистики и ротации, а не для проведения механизированных атак в этом районе.

Напомним, в ISW отмечали, что диктатор РФ Владимир Путин стремится к максималистскому компромиссу по войне в Украине. Он рассчитывает добиться внеблокового статуса Украины и ослабления НАТО.

Ранее сообщалось, что Россия не отказалась от своих начальных целей в войне против Украины. Москва до сих пор стремится к уничтожению украинского государства, разоружению Украины и запрету на ее вступление в НАТО в будущем, также Кремль претендует на часть суверенной территории нашего государства.

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