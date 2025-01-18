Враг терпит потери, но штурмы не прекращает: на фронте произошло 176 боевых столкновений – Генштаб

На фронте страна-агрессор несет большие потери, но штурмы не прекращает. Наибольшее количество сражений произошло на Покровском и Курском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 18 января. Всего на фронте с начала суток время произошло 176 боевых столкновений.

Отмечается, что Силы обороны мужественно сдерживают давление врага. В частности, в Генштабе за эффективную и профессиональную боевую работу отметили воинов 31-й отдельной механизированной бригады, 124-й отдельной бригады территориальной обороны, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 12-й бригады специального назначения "Азов" механизированной бригады, 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, эффективно уничтожающих врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

В свою очередь враг за сегодня нанес четыре ракетных и 22 авиационных удара, привлек шесть ракет и сбросив 30 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, врагом привлек 817 дронов-камикадзе и произвел более 4300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

В Купянском направлении враг проводил наступательные действия вблизи Петропавловки, Лозовой и Песчаного. Шесть боевых столкновений завершено, одна вражеская атака продолжается до сих пор. Агрессор атаковал Глушковку КАБами.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес удары КАБами по Шейковке и Боровской Андреевке.

Северское направление. Враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Белогоровки, успеха не имел.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 10 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Часова Яра, все попытки захватчиков продвинуться вперед прекращены украинскими воинами. На Маркове противник сбросил два КАБа.

На Торецком направлении враг совершил 19 штурмовых действий.

Покровское направление : с начала этих суток противник 84 раза атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Малиновка, Покровск, Котлино, Зверевое, Удачное, Новоандреевка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славя , Дачное, Улаклы и Янтарное. Четырнадцать боевых столкновений до сих пор продолжаются.

По имеющимся в настоящее время данным, потери врага, по данному направлению, за сегодня составили 335 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены три автомобиля, антенну БпЛА, кроме того, существенно повреждены еще два автомобиля противника.

На Новопавловском направлении захватчики атаковали 17 раз вблизи Великой Новоселки. Бои продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

В Ореховском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины был остановлен один штурм противника.

На Курском направлении наши защитники отбили 12 вражеских атак, одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

В других направлениях фронта существенных изменений не произошло.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация продолжает использовать химическое оружие против Сил обороны Украины, что приобрело системный характер. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает о многочисленных случаях применения специальных боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения российских захватчиков было зафиксировано более 4800 случаев применения оккупантами ядовитых химических веществ. За это время более двух тысяч украинских военнослужащих были госпитализированы с симптомами отравления. Также известно о трех летальных случаях отравления бойцов ВСУ неизвестными химическими веществами.

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