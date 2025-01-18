Применение армией РФ химического оружия приобрело системный характер – Генштаб

Российская Федерация продолжает использовать химическое оружие против Сил обороны Украины, что приобрело системный характер. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает о многочисленных случаях применения специальных боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

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Такие действия грубо нарушают международные правила ведения войны и положения Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

В частности, помимо обычных средств поражения, враг активно применяет боеприпасы типа К-51 и РГ-ВО, по своему назначению средства борьбы с беспорядками, но запрещены для использования в военных действиях. Также были отмечены случаи использования боеприпасов с химическими веществами неустановленного типа.

Так, в декабре 2024 года подразделения радиационной, химической и биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины зафиксировали 434 инцидента, связанных с использованием таких боеприпасов.

В целом с февраля 2023 года было задокументировано более 5300 случаев применения химических веществ российскими войсками. Это свидетельствует о том, что применение опасных химических веществ явилось регулярным и масштабным явлением на поле боя.

"С началом широкомасштабного вторжения России против Украины подразделениями радиационной, химической, биологической разведки осуществлялась непосредственная фиксация случаев применения опасных химических веществ на поле боя. С февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер", – отметили в Генштабе.

Действия России являются грубым нарушением международного гуманитарного права и норм, определенных Конвенцией о запрещении химического оружия.

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения российских захватчиков было зафиксировано более 4800 случаев применения оккупантами ядовитых химических веществ. За это время более двух тысяч украинских военнослужащих были госпитализированы с симптомами отравления. Также известно о трех летальных случаях отравления бойцов ВСУ неизвестными химическими веществами.

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