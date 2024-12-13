Ужасная статистика: более 2 тысяч бойцов ВСУ отравились химическими веществами, которые применяет враг

С начала широкомасштабного вторжения российских захватчиков было зафиксировано более 4800 случаев применения оккупантами ядовитых химических веществ. За это время более 2 тысяч украинских военнослужащих были госпитализированы с симптомами отравления. Также известно о трех летальных случаях отравления бойцов ВСУ неизвестными химическими веществами.

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Об этом рассказал начальник отдела экобезопасности и гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты Командования сил поддержки ВСУ, полковник Артем Власюк. Он отметил, что чаще всего враг применяет вещества, использование которых в боевых действиях запрещено международными конвенциями.

В частности, оккупанты используют слезоточивые газы CS и CN. Также против украинских военных захватчики используют военные химические боеприпасы – газовые гранаты типа К-51 и РГ-ВО.

Преимущественно, враг сбрасывает их с дронов. Только в ноябре 2024 было зафиксировано 166 случаев использования таких боеприпасов. А в октябре и сентябре – 356 и 227 соответственно. Но больше всего зафиксировано случаев было в мае 2024 года – 709.

По словам господина полковника, обычно российские военные преступники "скрывают применение таких средств плотным артиллерийским, ракетно-бомбовым и другим огневым влиянием". Это противник делает для предотвращения обнаружения таких средств.

Офицер добавил, что интенсивность применения оккупантами слезоточивых гранат типа К-51 и РГ-ВО "несколько снижается, поскольку температура окружающей среды падает": зимой эффективность и устойчивость дыма после взрыва таких гранат значительно меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 2024 года захватчики расстреляли не менее 109 украинских военнопленных. Причем за предыдущие годы полномасштабной войны зафиксировано 177 расстрелов украинских пленных россиянами.

Причем речь идет только о подтвержденных случаях, и их реальное количество значительно больше.

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