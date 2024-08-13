Нацгвардейцы показали, как останавливают попытки врага закрепиться в Серебрянском лесу: мощные кадры

Украинские воины продолжают давать бой врагу в Серебрянском лесу на Луганщине. Захватчикам не удается закрепиться, сделать это им не дают бойцы 1 Президентской бригады оперативного назначения имени "Буревой".

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По укрытиям и блиндажам, которые пытаются соорудить оккупанты, мгновенно прилетают дроны-камикадзе, или же их испепеляют с помощью сбросов с БпЛА. Как горят россияне в Серебрянском лесу, показали в Telegram-канале бригады.

"Дронами-камикадзе и сбросами бойцы батальонов "Хорив" и "Форпост" 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревий" НГУ останавливают попытки российского оккупанта закрепиться в Серебрянском лесу", – говорится в сообщении.

Как видно из видео, в частности, выжигают оккупантов украинские воины с помощью термобарических сбросов. После ювелирных отработок воинов на месте российских блиндажей и укрытий остаются пепелища.

Напомним, в утренней сводке от 13 августа в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что накануне на фронте произошло 134 боевых столкновения. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.