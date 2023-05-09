Нацгвардейцы получили оптику и технику на 10 млн грн от 'Стального фронта'

Новое подразделение Гвардии наступления Национальной гвардии Украины получило технику, которая повысит эффективность наступательных операций и уменьшит потери защитников – 20 приборов ночного видения, 7 дальномеров, 30 коллиматорных голографических прицелов и увеличителей-магнифаеров к ним, 10 биноклей Schroiner MC , а также автономные зарядные станции EcoFlow, спутниковые модемы Starlink, планшеты и ноутбуки.

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Для повышения мобильности подразделения передали транспорт: бус и пикап. Стоимость техники – более 10 миллионов гривен, которую передала компания Метинвест в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

Бойцы высоко оценивают полученную технику – по их словам, высокотехнологичные устройства помогают уничтожать врага, максимизируя эффективность спецопераций и минимизируя потери.

"С помощью таких дальномеров мы можем очень точно, на дистанции до 2 километров, определять расстояние до целей. А соответственно, эффективнее планировать действия, корректировать огонь на поражение всеми частями подразделения. Поэтому для нас это очень, очень необходимая техника! По большей части, у врага нет таких устройств, они отстали – как в тактике, так и в техническом снаряжении.Поэтому это для нас будет большое преимущество – иметь такие вещи на вооружении. С данной техникой мы будем уничтожать врага еще эффективнее, не оставлять ни одного шанса. Именно в такой технике войска нуждаются для победы", - говорит заместитель председателя роты одного из подразделений наступления с позывным Лео.

В Метинвесте отмечают, что пытаются поставлять военным высокопрофессиональное оборудование, помогая с обеспечением сложной для поставки дефицитной техники.

"Приборы ночного видения, которые мы передаем - это полнофункциональный прибор, отвечающий военным стандартам НАТО. Поставка высокопрофессиональной военной техники требует согласования документов разрешительного характера для перемещения техники через границу, контроль за логистикой и передачей устройств конечному пользователю. С выполнением каждого нового запроса военных, мы все более тщательно оцениваем потребности и качество техники, все для повышения эффективности волонтерства и благотворительности. Мы стараемся удовлетворять специфические потребности военных, где в силу сложности централизованного снабжения помощь нужна больше всего", - комментирует старший менеджер Управления слияния и поглощения Проектного офиса Метинвест Александр Куль.

Как известно, "Стальной фронт" – это инициатива предприятий Рината Ахметова, объединяющая всю их милитарную помощь. Компании передали защитникам уже более 200 тысяч бронежилетов и более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес.

Кроме того, бойцы получили более 1,7 тысяч тепловизоров, 321 автомобиль и автомобили скорой медицинской помощи, а для заправки машин предоставлено более 1,3 млн литров горючего. В общей сложности Ринат Ахметов направил на военные и гуманитарные цели более 5 млрд грн.