Нацгвардия начала получать тяжелые НРК Protector: на что они способны и как используются. Фото

Национальная гвардия Украины получила первые 10 тяжелых наземных роботизированных комплексов Protector. Технику будут задействовать для выполнения логистических и эвакуационных задач, в частности для перевозки тяжелых грузов и боеприпасов.

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Об этом сообщило издание Defense Express со ссылкой на пост компании "Украинская бронетехника" в Facebook. Она входит в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI).

Первые комплексы уже получили четыре подразделения

"Украинская бронетехника" передала НГУ 10 Protector — первую партию из 100 машин, закупленных при финансовой поддержке правительства Германии.

Технику распределили между четырьмя подразделениями Нацгвардии. Она предназначена для выполнения логистических и эвакуационных задач.

В компании отметили, что Protector уже хорошо зарекомендовал себя в воинских частях, подчиненных Министерству обороны Украины. В частности, комплекс применяется в Отдельной артиллерийской бригаде НГУ.

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По словам сержанта бригады Евгения Кочергина, машина хорошо показала себя в работе. Сейчас её используют для перевозки тяжёлых боеприпасов.

Сколько может перевозить Protector

Protector относится к классу тяжёлых НРК и на данный момент является крупнейшим украинским роботом. Он способен перевозить до 1480 кг груза, а также буксировать прицеп массой до 4 тонн.

Благодаря этому комплекс можно использовать для перевозки артиллерийских боеприпасов калибров 105 и 155 мм.

Protector также может оснащаться различной полезной нагрузкой. Помимо типовых боевых модулей, разработчики работают над возможностью установки на него лазерного оружия.

Где еще используют Protector

Defense Express отмечает, что формулировка о воинских частях, подчиненных Министерству обороны Украины, может касаться не только ВСУ, но и, в частности, ГУР МОУ и Государственной специальной службы транспорта.

В Вооруженных силах Украины об использовании Protector, в частности, известно в 429-й отдельной бригаде беспилотных систем "Ахиллес".

Передача этих комплексов Национальной гвардии — ещё один пример того, как партнёры финансируют закупки для Сил обороны Украины не только беспилотников, но и наземных роботизированных комплексов.

Это не первая закупка НРК для Сил обороны за счет средств Германии. В июне 2026 года немецкая сторона, в частности, профинансировала несколько тысяч дронов TerMIT производства Tencore.

В то же время информацию о подобных проектах немецкой помощи сейчас можно отслеживать преимущественно по публичным заявлениям и косвенным упоминаниям, поскольку военная помощь Германии Украине в настоящее время не разглашается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с начала 2026 года Силы обороны Украины выполнили более 100 тысяч логистических и эвакуационных миссий с помощью наземных роботизированных комплексов. Их применяют на наиболее опасных участках фронта — для доставки боеприпасов, еды и воды, а также эвакуации раненых и погибших.

В то же время Украина наращивает закупки роботизированной техники. С начала года для Сил обороны уже заключены контракты на поставку более 22 тысяч НРК — почти вдвое больше, чем за весь предыдущий год.

В Министерстве обороны отмечают, что роботизированные системы должны постепенно брать на себя задачи фронтовой логистики, что позволит снизить риски для украинских военнослужащих.

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