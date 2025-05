'Национализировала' квартиры и дома: в ISW рассказали, как Россия вытесняет жителей оккупированных территорий и лишает их домов

Страна-агрессор Россия проводит инвентаризацию недвижимости на временно оккупированных территориях Украины с целью изъятия имущества у украинских жителей. Она делает это частично и для того, чтобы поспособствовать перемещению граждан РФ в захваченные украинские города и села.

Видео дня

Несколько сотен тысяч квартир и домов украинцев оккупанты присвоили себе и перепродают россиянам. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на слова вице-премьер-министра РФ Марата Хуснуллина от 29 апреля. Тот признался, что они внесли уже 251 750 объектов недвижимости с оккупированной Украины в единый государственный реестр недвижимости России в рамках так называемой инвентаризации этих объектов на захваченных территориях.

Путинский приспешник утверждал, что процесс "инвентаризации" позволит жителям оккупированных территорий быстро формализовать и "защитить" свои права собственности, а также позволит России оценить объекты недвижимости.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко ответил на заявления Хуснуллина и 6 мая отметил, что Россия планирует "национализировать" все "инвентаризированные" объекты недвижимости на оккупированной части Украины, фактически "ограбив" имущество у его украинских владельцев.

"Мы ранее наблюдали, как "национализация" имущества позволяет российскому правительству продавать его с аукциона гражданам России, что способствует незаконному их переселению на оккупированные территории Украины из России", – отметили в ISW.

В публикации "Крым Реалии" от 6 мая подробно рассказывается о том, как две женщины, которые выехали из оккупированного Крыма в Киев в 2019 году после отказа получить российские паспорта, обнаружили, что российская оккупационная администрация захватила и продала их квартиру на полуострове военнослужащему ВС РФ. А таких случаев – бесчисленное количество во всех захваченных россиянами селах и городах Украины, где, кроме квартир и домов, оккупанты присваивают себе также земельные участки, фермы, предприятия украинцев.

"По нашим оценкам, политика "национализации" имущества Россией все больше вытесняет жителей оккупированной Украины и лишает их домов", – констатировал ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Центра противодействия дезинформации, Россия готовит новую попытку "легитимизации" оккупированных территорий Украины. Для этого страна-агрессор собирается воспользоваться выборами в госдуму-2026, ныне центральная избирательная комиссия РФ уже сформировала "избирательные одномандатные округа" на ВОТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!