Нацполиция расформирует полк особого назначения на Днепропетровщине: всех переведут в штурмовую бригаду 'Лють'

Руководство Национальной полиции приняло решение расформировать полк особого назначения в Днепропетровской области, бойцы которого отказывались выполнять приказы командования. Все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють".

Правоохранители подчеркнули, что действуют в порядке ст. 65 Закона Украины "О Национальной полиции Украины". Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения полицейские разных служб, в том числе и подразделений особого назначения, встали на оборону и защиту государства. Поэтому как реакция на недопустимый факт в Днепропетровской области руководством полиции было решение о расформировании полка особого назначения.

Примечательно, что в 2023 году были приняты изменения в Закон Украины "О Национальной полиции Украины", в связи с чем полицейские особого назначения могут участвовать в обороне страны путем непосредственного ведения боевых действий.

Полицейские особого назначения из разных регионов, как и других подразделений, в составе бригады "Лють", а также сводных отрядов ежедневно защищают Украину и дают жесткий отпор агрессору.

Такое решение руководства Нацполиции стало реакцией на распространенное в соцсетях видео с участием полка особого назначения в Днепропетровской области. В частности, 4 февраля в сети появилась видеозапись, на котором спорят полицейские и их руководитель. Причиной бунта стало предложение участия в штурмовой бригаде "Лють".

Напомним, защитники из Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" показали, как уничтожают российских оккупантов на одном из самых опасных участков фронта – на Бахмутском направлении.