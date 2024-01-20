'Путевки в самый ад': бригада 'Лють' показала, как уничтожает врага возле Бахмута. Видео

Защитники из Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" показали, как уничтожают российских оккупантов на одном из самых опасных участков на фронте – на Бахутском направлении. Не смотря на то, что ситуация там сложная, украинским бойцам удается отминусовывать технику и личный состав армии России.

Видео дня

Кадры с поля боя опубликовали на официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины в пятницу, 19 января. На видео показано, что украинцы смогли определить позиции врага и уничтожить их с помощью дронов.

"Путевки в самый ад для оккупантов. Раздают бойцы бригады "Лють" Гвардии наступления на Бахмутском направлении", – сказано в сообщении.

Как видно на видеозаписи, в результате операции украинских военнослужащих как минимум три российских захватчика было ликвидировано. Также у врага есть раненные.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны Украины прямо под носом у российских оккупантов спасли своего раненого побратима. Военные использовали дрон, чтобы помочь Герою, лежавшему около подбитой врагом техники, эвакуироваться.