Сбросили с дрона записку и фонарик: 'Шершни Довбуша' эвакуировали раненого на минимальном расстоянии от врага. Видео

Воины Сил обороны Украины прямо под носом у российских оккупантов спасли своего раненого побратима. Военные использовали дрон, чтобы помочь Герою, лежавшему около подбитой врагом техники, эвакуироваться.

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Операцию провели аэроразведчики роты ударных БПЛА "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша. Видео военные показали на своей странице в Facebook в пятницу, 19 января.

Аэроразведчики сбросили с помощью беспилотника раненому бойцу горячий чай, записку, а также зажигалку с фонариком, чтобы он смог прочесть послание. В записке было сказано: "Друг Тюня, подними руку, если можешь ползти за дроном".

"Несмотря на высокий риск попасть под обстрел, побратимам удалось эвакуировать раненого на минимальном расстоянии от врага", – говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что дроны становятся не только инструментом обезвреживания российских оккупантов, но и спасения наших защитников.

Отметим, что это уже второй случай эвакуации "Шершнями Довбуша" раненого бойца с помощью БПЛА за один день. Ранее военные показали, как нашли побратима с ранениями, сбросили ему чай и записку и помогли выбраться из поля боя.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Российского добровольческого корпуса провели новую операцию на территории РФ. Они устроили засаду на российский транспорт в Брянской области, оккупанты имеют погибших.