Бойцы РДК устроили засаду на транспорт российских военных в Брянской области, у врага есть погибшие: в ГУР подтвердили операцию. Фото

Бойцы Русского добровольческого корпуса провели новую операцию на территории РФ. Они устроили засаду на российский транспорт в Брянской области, у оккупантов есть погибшие.

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Об этом сообщили в РДК. Источники OBOZ.UA в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили факт операции.

"18 января разведгруппа РДК провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области. Кадры объективного контроля будут позже", – отмечено в сообщении РДК.

Российские добровольцы опубликовали фотографию, вероятно, сделанную во время операции.

Также они показали скриншот "фидбека" на операцию от российских пропагандистов.

Один из российских z-пабликов пожаловался на то, что "в Суземском районе Брянской области в засаду вражеской ДРГ попал автомобиль "Урал" министерства обороны".

"К сожалению, у нас есть погибшие и раненые. ДРГ противника атаковала грузовик и тут же отступила. На помощь оперативно прибыли пограничники, оказали первую медицинскую помощь и провели эвакуацию раненых. Подробности уточняются", – пишут пропагандисты.

Примечательно, что еще в день событий о "попытке проникновения украинской ДРГ" на территорию Брянской области сообщал Telegram-канал Mash, связанный, по данным издания Insider, с администрацией президента России. "Попытка", по версии провластного паблика, была "неудачной". О потерях Mash также упоминал, правда, понесли их якобы не оккупанты, а "диверсанты".

"Украинская ДРГ в составе около 20 человек попыталась проникнуть на территорию России на границе с Брянской областью. Неудачно. По нашей информации, вооруженные автоматами, пулеметами, гранатами ВСУшники попытались атаковать грузовой автомобиль в селе Зёрново Суземского района. После отпора со стороны наших пограничников – отступили, понеся значительные потери", – привычно рассказали о "победе" пропагандисты.

Напомним, ранее стало известно о ликвидации подполковника ФСБ в Брянской области, которую осуществили бойцы РДК. В ходе рейда они устроили засаду на автомобиль российской пограничной службы, в котором ехал оккупант Сергей Шатый, занимавший должность заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения. Он умер на месте.

Также сообщалось, что в ходе рейда РБК в Курскую область были ликвидированы российские ФСБшники, пограничники и военные. А в ГУР анонсировали "масштабирование" подобных операций на территории врага.