Бойцы Добровольческого корпуса РФ, воюющие на стороне Украины против государства-оккупанта, продолжают совершать рейды в приграничных районах РФ. В последнюю такую вылазку в Курской области было ликвидировано несколько российских ФСБ-шников, пограничников и военных РФ.

Такое заявление сделал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Об этом он сказал в интервью NV.

Буданов отметил, что на Курщине в рамках последнего рейда состоялось сражение. Однако это, по его словам, еще не масштабные действия, дальше будет еще "горячее".

"Россияне написали, что там было сражение: несколько сотрудников ФСБ, пограничников и их военных убиты. Было такое, просто это не столь масштабные действия", – рассказал он.

Глава ГУР МО прогнозирует, что в ближайшее время российские добровольцы будут действовать еще масштабнее.

"Деятельность РДК и других подразделений будет развиваться, как и масштаб связанных с этой деятельностью событий", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно бойцы Российского добровольческого корпуса совершили очередной рейд в Брянскую область РФ. В результате они "минуснули" сразу двух вражеских силовиков.

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