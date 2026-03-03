НАУДИ и клиника 'Оберіг' подписали меморандум о реабилитации военных: о чем договорились

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) подписала меморандум с медицинской клиникой ''Оберіг'' о сотрудничестве в программе реабилитации тяжелораненых военных. К инициативе присоединилась компания ''Украинская бронетехника'', которая сделает свой вклад в лечение украинских воинов.

Подписание меморандума состоялось 2 марта в помещении универсальной клиники ''Оберіг''. Свои подписи поставили исполнительный директор НАУДИ Сергей Гончаров, директор компании ''Украинская бронетехника'' Владислав Бельбас и главный врач клиники Виктор Рыбчук.

Клиника и НАУДИ начинают долгосрочное партнерство, которое позволит ежемесячно увеличивать количество тяжелораненых, получающих реабилитацию и специализированное лечение. Сейчас уже профинансировано лечение 12 военнослужащих, и их количество будет расти.

''Это обязанность всего украинского общества – поддерживать наших военных и в период выполнения ими боевых задач на фронте, и во время их реабилитации. Это очень важная работа: восстановление после операций и политравм, возвращение к полноценной жизни, возможность дальнейшего трудоустройства, продолжение службы и полной автономности'', – отметил исполнительный директор НАУДИ Сергей Гончаров.

Государственные больницы часто перегружены и не всегда успевают обеспечить полный цикл реабилитации после сложных операций. У многих тяжелораненых после лечения в госпиталях возникают проблемы с потерей веса, заживлением ран или пролежнями.

''Благодаря партнерам мы сможем увеличить объемы оказания медицинской помощи раненым защитникам. Самостоятельно реализовать такие масштабы было бы крайне трудно. Поэтому этот меморандум – большой шаг вперед'', – рассказал директор клиники Виктор Рыбчук.

Сотрудничество между бизнесом и медицинскими учреждениями в Украине активно развивается благодаря принципам социальной ответственности.

''Мы активно сотрудничаем с благотворительными фондами, которые занимаются детьми-сиротами и детьми пропавших без вести военнослужащих. Теперь расширяем деятельность на сотрудничество с клиникой. Мы уже пятый год в состоянии полномасштабной войны, всем трудно, но поддержка военных – это приоритет. Они должны знать, что страна и соотечественники их не оставили'', – подчеркнул директор компании ''Украинская бронетехника'' Владислав Бельбас.

В НАУДИ и ''Украинской бронетехнике'' отмечают, что сотрудничество с клиникой "Оберіг" является первым системным социальным проектом ассоциации в сфере медицинской реабилитации военных.