Навеки 31 год: на войне погиб старший лейтенант из Хмельницкого. Фото

На войне оборвалась жизнь 31-летнего военнослужащего Романа Бочковского из Хмельницкого. Старший лейтенант встал на защиту страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, был топографом.

На днях о потере сообщила Хмельницкая средняя общеобразовательная школа №14. А в четверг, 25 апреля, хмельничане провели Героя в последний земной путь.

Бочковский Роман Андреевич, 26.11.1992 года рождения, учился в 14-й школе, где работала его мама.

"Был очень хорошим ребенком, ко всему способен. Окончил девятый класс со свидетельством с отличием, затем учился в областном лицее", – рассказала "Суспільне.Хмельницький" классный руководитель Людмила Полюк.

Парень окончил Львовскую политехнику – стал геодезистом, как и его отец.

Друзья вспоминают, что Роман был очень всесторонне развит. Он увлекался шахматами, боксировал и занимался единоборствами.

"И по учебе я к нему обращался – он мне с курсовыми помогал. И тренировались мы вместе. И в шахматы он меня научил играть. И физику мог мне рассказать. Такой казак – эталонный", – рассказал друг погибшего Георгий Дощук.

По его словам, Роман был во всем лучше: учился почти на отлично, был мастером спорта. В ряды Вооруженных сил Украины мужчина вступил в мае 2022 года, был топографом.

"Он выступал профессионально. Он топовый специалист по своей профессии был до войны. Он – офицер запаса, о нем очень многое можно говорить. Я не удивлюсь, что в честь него когда-нибудь назовут улицу", – добавил товарищ.

Жизнь старшего лейтенанта Романа Бочковского оборвалась 17 апреля во время российсого ракетного обстрела. Защитник был холост. У него остались родители и сестра.

Похоронили Романа Бочковского на Аллее Славы кладбища в микрорайоне Раково.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 апреля в селе Княгин в Хмельнитчине простились с 44-летним защитником Виталием Нестеровым. Боец погиб в боях с врагом возле Работино в Запорожской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!