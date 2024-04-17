Отдал жизнь за Украину: в Хмельницкой области попрощались с воином, который принял свой последний бой на Запорожье. Фото
Во вторник, 16 апреля, в селе Княгин в Хмельнитчине простились с 44-летним военнослужащим Виталием Нестеровым. Боец принял свое последнее сражение против российских оккупантов вблизи Роботиного в Запорожской области 2 апреля.
Об этом сообщили в Facebook Каменец-Подольского городского совета. Там выразили искренние соболезнования родным и близким Героя.
"Чтобы защищать родную землю, выгнать оккупантов из Украины и встать на защиту ее суверенитета и территориальной целостности, отстоять право каждого из нас жить в свободном и суверенном государстве, Виталий взял в руки оружие и ежедневно с побратимами приближал Победу. Мы разделяем боль с родными и близкими", – отметили в горсовете.
Как рассказала "Суспільному" представитель Каменец-Подольского городского совета Алла Чепелюк, Нестерова мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины 31 июля 2023 года. На фронте он был стрелком 1 стрелкового батальона воинской части.
Напомним, в Роботино на Запорожье оборвалась жизнь офицера Михаила Пенгрина из Ивано-Франковской области. Молодой перспективный воин в свои 27 лет командовал взводом оперативного назначения. Герой был родом из села Малая Турья Калушского района.
Как сообщал OBOZ.UA:
– На фронте погиб мэр Лебедина Александр Бакликов. Он добровольно встал на защиту страны еще в 2022 году.
– Также во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевщины Александр Вышинский. У защитника Украины осталось 7 детей.
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