Отдал жизнь за Украину: в боях в Работино погиб 27-летний командир взвода с Прикарпатья. Фото

На Запорожском направлении фронта оборвалась жизнь офицера Михаила Пенгрина с Ивано-Франковской области. Молодой перспективный воин в свои 27 лет командовал взводом оперативного назначения.

О потере сообщил глава Долинской объединенной территориальной громады Иван Дыров в Facebook. Он призвал земляков 17-18 апреля провести Героя в последний земной путь.

Пенгрин Михаил Николаевич, 21.09.1996 г. р., был родом из села Малая Турья Калушского района.

У него было звание лейтенанта, в рядах Сил обороны он командовал первым взводом второй роты оперативного назначения третьего батальона одной из воинских частей.

Погиб молодой офицер 9 апреля в населенном пункте Работино Пологовского района Запорожской области. Во время стрелкового боя и вражеских ударов дронами-камикадзе он получил несовместимые с жизнью ранения.

В родном крае защитника "на щите" встретят в среду, 17 апреля, а чин похорон состоится на следующий день.

"Просьба достойно встретить и провести Героя в последний путь. Низкий поклон и соболезнования родителям... Вечная память и слава всем Защитникам! Вечное презрение и ненависть врагам!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта в боях возле Работино погиб старший солдат Александр Дорофей с Прикарпатья. Защитнику навсегда остался 31 год.

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