УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Навеки в строю: на фронте погиб воин бригады Нацгвардии "Буревій" Денис Зеленый. Фото

Дарья Дурова
War
3 минуты
183
8 мая 2024 года погиб Денис Зеленый

На войне против российских оккупантов погиб молодой защитник Украины Денис Зеленый. Офицер секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады Национальной гвардии "Буревій" до полномасштабного вторжения работал в кафе и получил известность в сети благодаря шуточному вопросу: "Ду ю спик паски?".

О трагедии 8 мая сообщила Instagram-страница Honey cafe. "Друзья, сегодня произошла большая потеря. Наш герой Денис Зеленый, защищая Украину, погиб во время боевых действий" – написали бывшие коллеги украинца.

"Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери этого человека. Настоящий воин, защитник и друг. Навеки в строю!" – добавили сотрудники кафе.

Денис Зеленый до полномасштабного российского вторжения
Денис Зеленый после присоединения к Силам обороны
Денис Зеленый в 2023 году

До 2022 года украинец был менеджером Honey cafe на Подоле. После 2022-го стал старшим лейтенантом на Лиманском направлении.

Денис Зеленый – навеки в строю!
Навеки в строю: на фронте погиб воин бригады Нацгвардии "Буревій" Денис Зеленый. Фото

Зеленый сделал одно из самых известных фото Серебрянского леса, расположенного под Кременной в Луганской области. Там, где раньше был ботанический заказник местного значения, сейчас проходит линия фронта. В лесу до полномасштабной войны, развязанной Россией, жили краснокнижные животные. Сейчас он полностью уничтожен.

Война в Серебрянском лесу

Как писал OBOZ.UA:

– На Пасху, 5 мая, на фронте погиб парамедик подразделения "Госпитальеры" Сергей Казнадий. Он отдал жизнь, спасая раненых воинов на Авдеевском направлении.

– Ранее в Донецкой области погиб стрелок-санитар с Харьковщины. У Олега Курова осталось двое детей. Он встал на защиту Украины в июле 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!