Навеки в строю: на фронте погиб воин бригады Нацгвардии "Буревій" Денис Зеленый. Фото

На войне против российских оккупантов погиб молодой защитник Украины Денис Зеленый. Офицер секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады Национальной гвардии "Буревій" до полномасштабного вторжения работал в кафе и получил известность в сети благодаря шуточному вопросу: "Ду ю спик паски?".

О трагедии 8 мая сообщила Instagram-страница Honey cafe. "Друзья, сегодня произошла большая потеря. Наш герой Денис Зеленый, защищая Украину, погиб во время боевых действий" – написали бывшие коллеги украинца.

"Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери этого человека. Настоящий воин, защитник и друг. Навеки в строю!" – добавили сотрудники кафе.

До 2022 года украинец был менеджером Honey cafe на Подоле. После 2022-го стал старшим лейтенантом на Лиманском направлении.

Зеленый сделал одно из самых известных фото Серебрянского леса, расположенного под Кременной в Луганской области. Там, где раньше был ботанический заказник местного значения, сейчас проходит линия фронта. В лесу до полномасштабной войны, развязанной Россией, жили краснокнижные животные. Сейчас он полностью уничтожен.

Как писал OBOZ.UA:

– На Пасху, 5 мая, на фронте погиб парамедик подразделения "Госпитальеры" Сергей Казнадий. Он отдал жизнь, спасая раненых воинов на Авдеевском направлении.

– Ранее в Донецкой области погиб стрелок-санитар с Харьковщины. У Олега Курова осталось двое детей. Он встал на защиту Украины в июле 2022 года.

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