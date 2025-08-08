Наводил дроны: СБУ задержала агента ФСБ, который помог врагу устроить масштабную атаку на Кропивницкий. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), который помогал врагу наводить беспилотники во время массированного удара по Кропивницкому. Предателем оказался 47-летний местный безработный.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 8 августа. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Детали дела

"Служба безопасности задержала на Кировоградщине российского агента, который готовил координаты для воздушной атаки РФ по областному центру 28 июля этого года. Тогда в результате вражеских "прилетов" были повреждены здания областной филармонии, местного университета и жилые дома в центральной части города", – говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, атака агрессора стала одной из самых масштабных после 24 февраля 2022 года. Оккупанты задействовали ударные дроны "Шахед", которые были направлены на гражданские объекты Кропивницкого по наводке агента.

Сообщается, что мужчина привлек внимание оккупантов своими пророссийскими комментариями в Telegram-каналах. После вербовки куратор поручил ему собирать точные геолокации для ударов вражеских дронов по городу.

Что отслеживал агент и какое наказание ему грозит

После атаки на областной центр фигурант передал российскому спецслужбисту отчет о ее последствиях, чтобы те могли скорректировать повторные удары и подготовить новые обстрелы. Параллельно агент отслеживал маршруты движения грузовых эшелонов ВСУ через регион. Киберспециалисты СБУ задержали его во время установки "видеоловушки" вблизи железнодорожного объекта. На месте у него изъяли телефон с доказательствами связей с россиянами.

"Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 28 июля в Кропивницком, в результате атаки российских дронов, были повреждены здания подразделения ГСЧС, областной филармонии и Центральноукраинского государственного университета имени Владимира Винниченко. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.

Напомним, ранее СБУ задержала в Донецкой области российского агента, который корректировал воздушные атаки войск РФ по Славянску. Вражеским предателем оказался 33-летний местный безработный. Ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июля стало известно, что СБУ задержала двух агентов российской ФСБ, которые готовили двойной взрыв в Николаеве. Злоумышленниками оказались жители Кировоградской и Киевской областей, которые действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора.

