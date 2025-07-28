Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

В Кропивницком вследствиеналета дронов РФ в ночь на понедельник, 28 июля, повреждены здания подразделения ГСЧС, областной филармонии и Центральноукраинского государственного университета имени Владимира Винниченко. По предварительным данным, погибших и травмированных нет.

Как сообщили утром 28 июля на сайте Главного управления ГСЧС в Кировоградской области, вследствие попаданий вражеских БПЛА возник пожар в здании одного из подразделений ведомства. Также повреждена пожарно-спасательная техника.

Последствия прилетов в Кропивницком

В ГСЧС информировали, что во время воздушной тревоги личный состав подразделения находился в укрытии, погибших и травмированных нет.

Кроме того, взрывной волной повреждено помещение областной филармонии, сообщил руководитель ОВА Андрей Райкович.

По состоянию на утро продолжалась ликвидация пожара, локации обследовали соответствующие службы.

В дальнейшем будут работать коммунальные службы и комиссия, которая обследует последствия, заявил чиновник.

Руководитель областной филармонии Наталья Агапеева сказала "Суспільному", что вследствие ночной атаки в здании повреждено более 20 окон.

Охранник получил порез от осколков стекла, но не обращался за медицинской помощью.

Пока невозможно сказать, придется ли полностью заменять окна.

"Это здание еще является памятником архитектуры местного значения", – сказала руководитель филармонии.

Вследствие вражеской атаки также повреждено здание Центральноукраинского государственного университета имени Владимира Винниченко.

В нем и в офисных зданиях рядом повреждены окна.

Ректор университета Евгений Соболь на своей странице в Facebook сообщил, что ситуация в заведении стабильная и контролируемая.

Фиксируются и устраняются повреждения, которые получили корпуса.

На рабочий процесс, по его словам, это не влияет.

Что предшествовало

Поздно вечером 27 июля РФ подняла в небо стратегическую авиацию. Около четырех утра были зафиксированы вражеские воздушные цели, выпущенные из вражеских самолетов. Оккупанты применили "Кинжалы", а также параллельно устроили атаку "Шахедами".

Основным направлением удара стали Староконстантинов Хмельницкой области и Кропивницкий.

В Киеве вследствие обстрела пострадали пять жителей Дарницкого района, в том числе маленькая девочка.

На Днепропетровщине пострадали два человека, вспыхнул пожар, есть разрушения.

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