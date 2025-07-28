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Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

Анна Паскевич
War
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Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

В Кропивницком вследствиеналета дронов РФ в ночь на понедельник, 28 июля, повреждены здания подразделения ГСЧС, областной филармонии и Центральноукраинского государственного университета имени Владимира Винниченко. По предварительным данным, погибших и травмированных нет.

Как сообщили утром 28 июля на сайте Главного управления ГСЧС в Кировоградской области, вследствие попаданий вражеских БПЛА возник пожар в здании одного из подразделений ведомства. Также повреждена пожарно-спасательная техника.

Последствия прилетов в Кропивницком

В ГСЧС информировали, что во время воздушной тревоги личный состав подразделения находился в укрытии, погибших и травмированных нет.

Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

Кроме того, взрывной волной повреждено помещение областной филармонии, сообщил руководитель ОВА Андрей Райкович.

Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

По состоянию на утро продолжалась ликвидация пожара, локации обследовали соответствующие службы.

Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

В дальнейшем будут работать коммунальные службы и комиссия, которая обследует последствия, заявил чиновник.

Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

Руководитель областной филармонии Наталья Агапеева сказала "Суспільному", что вследствие ночной атаки в здании повреждено более 20 окон.

Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

Охранник получил порез от осколков стекла, но не обращался за медицинской помощью.

Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

Пока невозможно сказать, придется ли полностью заменять окна.

Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

"Это здание еще является памятником архитектуры местного значения", – сказала руководитель филармонии.

Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

Вследствие вражеской атаки также повреждено здание Центральноукраинского государственного университета имени Владимира Винниченко.

Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

В нем и в офисных зданиях рядом повреждены окна.

Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий
Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

Ректор университета Евгений Соболь на своей странице в Facebook сообщил, что ситуация в заведении стабильная и контролируемая.

Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

Фиксируются и устраняются повреждения, которые получили корпуса.

Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

На рабочий процесс, по его словам, это не влияет.

Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

Что предшествовало

Поздно вечером 27 июля РФ подняла в небо стратегическую авиацию. Около четырех утра были зафиксированы вражеские воздушные цели, выпущенные из вражеских самолетов. Оккупанты применили "Кинжалы", а также параллельно устроили атаку "Шахедами".

Основным направлением удара стали Староконстантинов Хмельницкой области и Кропивницкий.

Повреждены филармония, здание университета и подразделения ГСЧС: фото и видео последствий атаки РФ на Кропивницкий

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