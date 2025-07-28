Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: произошел пожар, есть пострадавшие. Фото

В ночь на 28 июля российская оккупационная армия нанесла удар по Днепропетровской области. В результате атаки пострадали два человека, произошел пожар, есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Он добавил, что силам ПВО удалось сбить 3 вражеских дрона.

Детали российской атаки

"Никопольщину российская армия атаковала беспилотниками и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской громадах", – говорится в сообщении.

Из-за обстрелов пострадали два человека – 15-летняя девушка и 49-летняя женщина, они будут лечиться амбулаторно. В результате российской атаки вспыхнул пожар.

Повреждения получили учебное заведение, многоквартирный дом, три частных дома, несколько хозяйственных построек и линия электропередач.

Оккупанты также били по Синельниковскому району. FPV-дроны ударили по Межевской громаде. Повреждено сельскохозяйственное предприятие, административное здание, авто и нежилое сооружение. Загорелась сухая растительность.

Что предшествовало

Вечером 27 июля страна-террорист подняла в небо стратегическую авиацию с целью очередного ракетного обстрела Украины. Параллельно продолжалась атака "Шахедов". Самолеты выполнили пусковой манёвр, и около 04:00 были зафиксированы вражеские воздушные цели.

Первые ударные дроны в нашем воздушном пространстве появились еще около 18:30. В частности, в Киеве известно о пяти раненых в Дарницком районе.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля российская террористическая армия устроила массированный удар дронами-камикадзе типа "Shahed" по Одессе. Вражеские беспилотники заходили на удар со стороны моря. В областной администрации призвали гостей и жителей города пройти в безопасные укрытия на время боевой работы, но большинство отдыхающих осталась на одесских пляжах.

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