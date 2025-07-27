Одессу атакуют беспилотники, слышны взрывы: отдыхающие в это время остаются на пляже

Днем 27 июля российская террористическая армия устроила массированную атаку дронами-камикадзе типа Shahed на Одессу. Вражеские беспилотники заходили на удар со стороны моря.

Местные власти призывают гостей и жителей города не игнорировать опасность и идти в укрытия. Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Массированная атака БПЛА

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных БПЛА для Одесской области в 11:58. Через некоторое время военные предупредили, что вражеские ударные дрона из акватории Черного моря двигаются в направлении Черноморска.

Мониторинговые каналы сообщали, что на Одессу и Черноморск летят более 10 российских беспилотников.

В областной администрации призвали гостей и жителей города пройти в безопасные укрытия на время боевой работы по вражеским дронами. Тем не менее, большая часть отдыхающих осталась на одесских пляжах и наблюдала за работой противовоздушной обороны вдоль береговой линии.

Что предшествовало

Российские террористы регулярно атакуют Одессу дронами-камикадзе. После таких ударов в городе фиксируются многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры и социальных объектов.

Страна-агрессор Россия во время дроновой атаки в ночь на 24 июля атаковала Одессу, нанеся значительный ущерб облцентру. Там вспыхнул масштабный пожар на рынке Привоз, в девятиэтажке разрушен ряд квартир, а также повреждены исторические памятники и пострадали четыре человека. Один человек погиб

Ночью 22 июля страна-агрессор снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. В областном центре была повреждена инфраструктура: жилые дома, админздание, спортивный зал. На местах поражений вспыхнули пожары – сгорел ряд автомобилей. Из-за действий агрессора пострадал человек.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Одессы рассказали о последствиях одной из атак дронов РФ на город. Они указали, какие повреждения получило их имущество, при этом подчеркнули: самое важное, что все живы.

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