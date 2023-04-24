Наводит ужас на российскую авиацию в Бахмуте: что за ПЗРК Piorun уже второй год получает Украина от Польши

Во время своего недавнего визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи, включающий бронетранспортеры Rosomak, самоходные минометы Rak, истребители МиГ-29 и системы ПВО. Среди последних Зеленский отдельно выделил "очень эффективные ПЗРК Piorun".

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Интересно, что недавно Piorun находился на вооружении только армии Польши. Впервые о передаче этих ПЗРК Украине заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак 2 февраля 2022 года – накануне полномасштабного российского вторжения. Таким образом, Украина стала первым иностранным государством, удостоившимся такой чести, а ВСУ стали первой армией, которая применила Piorun в реальных боевых действиях.

OBOZREVATEL разбирался, что это за переносной зенитный ракетный комплекс, чем он особенный и действительно ли так эффективен.

Актуальность

Украина все еще находится в процессе создания многоэшелонированой системы противовоздушной и противоракетной обороны, нуждающейся в зенитных комплексах различного направления: большой, средней и малой дальности, ЗРК тактического уровня, а также переносных зенитных ракетных комплексов.

Последние стали особенно актуальны после того, как Россия сместила акцент с крылатых ракет на полученные от Ирана ударные беспилотники Shahed-131 и Shahed-136. Ведь иранские дроны-камикадзе, которые россияне ребренднули под "Герань-1" и "Герань-2", из-за своих характеристик часто проскакивают мимо радоров ПВО, поэтому их уничтожение происходит преимущественно по визуальной наводке.

В этом контексте хорошо зарекомендовали себя мобильные группы, вооруженные легким зенитным оружием, задачей которых является визуальное обнаружение и уничтожение вражеских беспилотников. И хотя официальных подтверждений этой информации пока нет, вряд ли обходится без оборудованных тепловизорами легких польских ПЗРК Piorun.

Что такое ПЗРК Piorun

ПЗРК Piorun ("Пьёрун", в переводе с польского – "Перун" – бог грома и молнии) – это переносной зенитный ракетный комплекс польского производства, предназначенный для борьбы с низколетящими целями: самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами – как на встречных, так и на догоняющих курсах.

Он также известен под названием Grom-М и является глубокой модернизацией ПЗРК Grom, принятого на вооружение польской армии в 1995 году, который в свою очередь был разработан на базе советских ПЗРК "Игла-1" и "Игла", которые Польша получила "в наследство" после прекращения действия Варшавского договора.

А с 2006 года Польша начала разрабатывать усовершенствованный вариант ПЗРК Grom, получивший название Piorun. Эти ПЗРК начали поступать в Войско польское в 2019 году.

Интересно, что до 2022 года у Piorun не было опыта применения в реальной войне, тогда как его предшественник, Grom, успел отличиться против российской авиации еще до войны в Украине. Согласно официальным пресс-релизам, во время российско-грузинской войны 2008 года из ПЗРК Grom было выпущено 13 ракет и 9 из них попали в цели, которыми были российские вертолеты и самолеты.

По большому счету, ПЗРК Piorun отличается от ПЗРК Grom лишь точностью наведения ракеты на цель. Чувствительность инфракрасной головки самонаведения ракеты повысили в четыре раза, а более мощный маршевый двигатель увеличил дальность полета ракеты на километр. Сама же ракета и ее ударная мощь практически не изменились.

Комплект ПЗРК состоит из одноступенчатой ракеты в одноразовой трубчатой пусковой установке, пускового механизма и наземного силового блока. Для его обслуживания достаточно одного солдата.

Ракета оснащена твердотопливным двигателем и инфракрасной системой самонаведения. То есть принцип "выстрелил и забыл" здесь не работает – оператор должен в ручном режиме с помощью инфракрасного луча вести ракету до цели.

При длине 1,596 метра и диаметре корпуса 72 миллиметра ракета Piorun весит всего 10,5 килограмм, из которых 1,82 килограмма имеет боевая часть (весь ПЗРК весит 16,5 кг). Перевести из транспортного в боевое положение ПЗРК Piorun можно за 15 секунд.

Эффективная дальность полета ракеты составляет до 6,5 км, а эффективная высота – до 4 км. Скорость ракеты составляет 660 м/с, что позволяет сбивать цели, двигающиеся со скоростью до 400 м/с на встречных курсах, и до 320 м/с при стрельбе вдогонку.

Фотодетектор системы сопровождения цели охлаждается жидким азотом. Фильтры, используемые в оптической системе, позволяют отделить подходящую цель от естественных и искусственно созданных помех. Также Piorun можно использовать с тепловизионным прицелом, позволяющим работу при любых погодных условиях и ночью.

Дополнительно ПЗРК может комплектоваться прибором разведки, благодаря которому оператор может через компьютерный терминал и индивидуальные средства связи использовать данные о воздушной обстановке, полученные с помощью командной автоматики.

Применение в Украине

По данным польского издания Defence24, с ПЗРК Piorun Силами обороны Украины уничтожались российские вертолеты и самолеты, в том числе Ми-24, Су-25 и даже Су-34.

Если вспоминать конкретные случаи, то 11 и 27 мая 2022 года в Харьковской области военнослужащие 95-й ОДШБр сбили с этого ПЗРК российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

13 февраля 2023 года силами подразделения Восточного оперативно-территориального объединения НГУ вблизи города Бахмут Донецкой области был сбит российский самолет Су-25. Еще один Су-25 нацгвардейцами был сбит там же 6 марта – попадание произошло с расстояния 4 километра.

Еще один Су-25 из "Перуна" сбили воины 10-й ОГШБр "Эдельвейс" под Берестовым на Бахмутском направлении 17 марта 2023 года.

Также неоднократно фиксировалось успешное применение ПЗРК Piorun против российских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Перспективы

Переносные зенитные ракетные комплексы Piorun доказали свою эффективность с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Это привело к тому, что уже в конце марта 2022 года министр обороны Польши сообщил о планах увеличить госзаказ на них. К тому же, как выяснилось позже, в начальной фазе войны Польша передала Украине все свои ПЗРК Piorun, а это 420 пусковых установок и 1300 ракет для них.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу в апреле 2023 договорился о поставках еще 100 единиц ПЗРК Piorun и неозвученного количества ракет к ним. Очевидно, речь вполне могла бы идти и о больших цифрах, но все упирается в скорость изготовления.

А между тем легкость, мобильность, простота использования и эффективность как против малоразмерных низколетящих целей, так и против самолетов и вертолетов делает ПЗРК Piorun очень востребованным в украинской армии. Особенно в условиях активизации использования россиянами боевой авиации в приграничных районах.

Единственным недостатком этих ПЗРК является их стоимость. Из открытых источников известно, что одна ракета к ПЗРК Piorun стоит 172 тысяч долларов. Для сравнения ракета для американского ПЗРК Stinger стоит от 60 до 119 тысяч долларов в зависимости от модификации, а ракета для британского ПЗРК Martlet стоит около 30 тысяч долларов. Поэтому одно дело – получать их посредством вооруженной помощи, и совсем другое – покупать самим.

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