Навсегда 33: под Бахмутом в бою погиб воин Максим Шаробоков с Житомирщины. Фото

В боях на Бахмутском направлении фронта погиб воин Максим Шаробоков из Житомирской области. Он служил в 214-м отдельном специальном батальоне OPFOR.

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Защитнику было 33 года. О потере сообщил в Facebook секретарь Новогуйвинского поселкового совета Александр Ловинюк.

"При выполнении боевого задания, до последнего дыхания будучи верным присяге, проявляя мужество и героизм, на поле боя погиб Шаробоков Максим", – говорится в посте.

Шаробоков Максим Владимирович, 14.11.1990 г. р., был родом из поселка Озерное. Там он закончил Озерненский лицей, играл в футбол за клуб "Кристалл".

С полномасштабным вторжением российских войск мужчина встал на защиту родной земли. Он присоединился к рядам элитного подразделения ВСУ – 214-го ОСпБ OPFOR, которое является единственным в Украине с такой специализацией.

В последнее время воин защищал страну на Бахмутском направлении. Погиб в боях возле села Богдановка на Донетчине.

"Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека, друга. Пусть доброе, светлое воспоминание о погибшем Герое станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, одноклассников, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал Максима, любил и уважал. Максиму навсегда 33 года…" – написал Александр Ловинюк.

У защитника осталась жена, родные. Простятся с Героем 2 января в Озерном.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донетчине при выполнении боевого задания погиб 38-летний младший лейтенант ВСУ Дмитрий Мальцев. Мужчина родом из Киевщины защищал Украину с первых дней полномасштабной войны, у него остались 11-летний сын и мама.

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