Наземный дрон ВСУ мастерски украл пулемет у оккупантов: видео

Украинские военные на передовой используют наземные дроны для доставки на украинские позиции боекомплект и провизию. Также с их помощью минируют позиции врага.

Однако иногда эти беспилотные устройства используют нестандартно – например, для "воровства" у оккупантов пулемета. Такой случай на видео показал армиец и стендапер Сергей Липко.

"Кстати, вот здесь 23 ОСБ показывают боевую работу дрону, который возит на наши позиции бк и провизию, на вражеские – ТМ-ки, а теперь еще и ворует пулеметы Ну как не поддержать сбор на таких Уолли (робот-персонаж анимационной ленты студии Pixar. – Ред.)", – написал Липко.

На опубликованном им видео видно, как украинский наземный дрон уже с "трофеем" – пулеметом с российских позиций – двигается в направлении позиций украинских воинов. И судя по фото пулемета уже в блиндаже, это "путешествие" завершилось успешно.

Напомним, ранее в Украине был презентован разведывательно-ударный комплекс MOROZ. Он способен вести огонь и работать даже в темное время суток. Этот роботизированный комплекс поможет сохранить жизнь воинов ВСУ.

Комплекс MOROZ обладает высокой автономностью и может работать непрерывно 48 часов.